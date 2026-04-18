El Pleno de Avilés abordará la revisión del PGO que incluye la ampliación del Parque Tecnológico

Archivo - Parque empresarial de Avilés (Asturias) - EUROPA PRESS - Archivo

AVILÉS, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Avilés abordará el próximo viernes 24 de abril la aprobación inicial de la revisión parcial del Plan General de Ordenación (PGO), que incluye la ampliación del Parque Científico y Tecnológico 'Avilés Isla de la Innovación', un proyecto que transformará el entorno urbano y pondrá a disposición de las empresas más de 220.000 metros cuadrados de suelo.

Según ha informado el Consistorio, el documento, que ha sido presentado en la Comisión Informativa de Urbanismo, será sometido a votación plenaria antes de iniciar un periodo de información pública de dos meses en el que se podrán presentar alegaciones.

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, ha destacado este sábado que la iniciativa busca reforzar la posición de Avilés como "capital de la innovación" y generar nuevos espacios para centros de empresas, grandes compañías tecnológicas y servicios vinculados a la actividad industrial.

El proyecto contempla la creación de parcelas destinadas a centros empresariales, edificios para grandes compañías con carácter emblemático, espacios para empresas de tamaño medio, zonas de servicios, áreas verdes y equipamientos, así como usos complementarios como restauración, ocio, hotelería o estancias temporales.

Desde el Ayuntamiento han subrayado que la ampliación del parque no solo persigue el desarrollo económico, sino también la integración urbana con el centro de la ciudad, la ría y la margen izquierda, favoreciendo la conexión con espacios como el Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer.

El documento también plantea mejorar la movilidad mediante nuevos accesos rodados desde la N-633 y la AS-238, y potenciar la movilidad peatonal y sostenible con recorridos que conecten la ría con el entorno del Niemeyer y otras áreas urbanas.

Tras la aprobación inicial, el plan será sometido a exposición pública, durante la cual el Consistorio habilitará canales de información y atención ciudadana, incluyendo sesiones presenciales y digitales, además de un servicio específico de consultas con cita previa.

El objetivo municipal es que la revisión del PGO quede aprobada de forma definitiva a lo largo de 2026, lo que permitirá avanzar en la atracción de inversiones y en la transformación del ámbito de la antigua Ensidesa en un nuevo espacio de actividad económica y urbana.