Pleno- El consejero de Industria pide a la oposición que no le "haga el juego sucio a la multinacional Alcoa"

El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, ha replicado a las críticas de la oposición por su intervención en el Pleno monográfico sobre la situación de Alu Ibérica y les ha pedido "que no le hagan el juego sucio y el caldo gordo a la multinacional Alcoa" porque ha considerado que "con esta actitud la oposición les está ayudando colateralmente".

Así, el consejero de Industria ha pedido buscar una solución a la situación de la planta "codo con codo, y no a codazos como algunos pretenden".

"Ustedes han venido a este pleno con los barcos quemados, han dictado sentencia sin haber escuchado a todas las partes, han escuchado a los trabajadores y ya está", ha dicho Fernández.

Ha indicado que no está pidiendo ayuda a los grupos de la oposición para salvar la situación --salvo a los que forman parte del Gobierno central-- sino que lo que les piden es que no ayuden a los verdaderos responsables de la situación. También ha indicado que el Ejecutivo asturiano no rechaza la intervención de la SEPI, sino todo lo contrario, pero es una cuestión en la que el Gobierno asturiano tenga competencia.

Así ha reiterado que el Gobierno defiende que en tanto se encuentra un inversor y se selecciona el mejor proyecto en términos de empleo, sería deseable la intervención transitoria de la SEPI, hasta la llegada de un inversor solvente que permita recuperar los puestos de trabajo perdidos.

Y es que a Podemos y a IU, Fernández les ha recordado que forman parte del Gobierno central por lo que les ha indicado que más allá de las palabras "hay que actuar". Así, ha lamentado que la portavoz de IU haya hecho una intervención "que parecía escrita de antes y sin haberle escuchado".

Ha querido incidir el consejero en negar que haya tenido un papel decisivo en la venta a Parter y ha insistido en que en este sentido ha habido algunas declaraciones por parte de la oposición que le han parecido "obscenas". "Algunas acusaciones pueden rozar incluso lo ilegal", ha dicho.

En este sentido ha lamentado que los grupos le hagan el caldo gordo a la multinacional y ha asegurado que en la reunión en la que se adoptó, seis días después de su nombramiento, la venta de Alcoa a Parter "nadie tomó la palabra para decir que no estaba de acuerdo con esa decisión".

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA ASTURIANA

Respecto a las críticas de los grupos por su análisis de la situación del sector industrial asturiano, el consejero ha indicado que en esa intervención no ha habido opiniones ni valoraciones personales.

"Veo que no les ha gustado mi discurso, pues he tratado de ceñirme a los hechos y los datos de entidades y organismos, así que si les ha parecido grandilocuente les tengo que dar las gracias", ha indicado.

Ha manifestado que tal y como han comprometido la Alianza por la Industria se va a volver a convocar pero ha pedido que ese documento no puede convertirse en el "circo por la industria" ni debe ser utilizado de manera partidista.

REITERACIÓN DE LAS CRÍTICAS POR PARTE DE LA OPOSICIÓN

En su turno de réplica el diputado del PP, Álvaro Queipo, ha considerado que el presidente del Principado está "utilizando" al consejero y ha reiterado que "saben que la situación es complicada y lo que le pedían al consejero era prudencia y responsabilidad, sin que haya cumplido con ninguna de las dos cuestiones".

"Cuando la situación empeore le van a cesar porque usted es el escudo del Gobierno y lo sabe", ha dicho Queipo, que ha indicado que aunque su grupo no es partidario de la intervención pública sabe que hay momentos en los que es necesario.

El diputado de Ciudadanos, Carlos Fanjul, ha recordado a Fernández que "los grupos de la oposición ni son el gobierno para dar soluciones ni tampoco son jueces".

Desde Podemos, Nuria Rodríguez ha pedido al consejero que "ponga límites a su sobreactiación victimista" y ha lamentado haber asistido "al relato de Enrique I el infortunado". Así, en su segunda intervención ha vuelto a criticar la nefasta gestión del consejero.

La portavoz de IU, Ángela Vallina, ha pedido al consejero que "modere su ego y no tenga la indecencia de colocarse como víctima en toda esta situación". Así la diputada ha pedido al consejero que dimita si quiere abdicar de sus obligaciones.

No menos crítico se ha mostrado el portavoz de Foro. "Por favor repase sus dos intervenciones y valore si son dignas de un consejero", ha dicho Adrián Pumares, que ha indicado que el consejero sabe que no es cierto que la oposición esté ayudando al culpable.

Desde Vox, Ignacio Blanco, ha insistido en calificar de "lamentable" la intervención del consejero. Además ha manifestado que su grupo no quiere la intervención pública en la empresa porque sería llevar a lo público las pérdidas que supondría producir aluminio primario en Asturias.

El grupo socialista ha recriminado al resto de formaciones que no hayan puesto sobre la mesa que hubiesen hecho ellos de manera diferente y se ha preguntado si el consejero de Galicia y la Xunta han hecho algo diferente a lo que ha hecho Asturias.

Así, a IU y Podemos les ha preguntado el diputado socialista, José ramón Huerga, si se han dirigido a los ministros de sus formaciones, porque a ninguno ha visto fijar este asunto entre sus prioridades.

Con la intervención final a modo de réplica del consejero se ha dado por concluída esta primera parte de la sesión del Pleno que se retomará a las 17.00 con las propuestas de resolución de los grupos.