El Pleno de Gijón guarda un minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada por su ex pareja en Jove. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha guardado este viernes un minuto de silencio en memoria de Covadonga Patricia, la mujer asesinada este pasado jueves en Gijón, en Jove, a manos de su ex pareja, que fue detenido.

La alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, ha explicado que, con motivo de los días de luto decretados por el asesinato de la gijonesa, en Junta de Portavoces se acaba de acordar, dadas las circunstancias, que esta sesión plenaria solo abordara los asuntos administrativos, de forma que se han retirado los puntos del Orden del Día relativos a las proposiciones, preguntas y ruegos.

Sí que se ha dado por enterado el Pleno, previa aprobación por unanimidad de la urgencia de este asunto, de la renuncia del edil no adscrito, Óliver Suárez, a su acta de concejal.

En este caso, se ha explicado que la siguiente persona de la lista de candidatos de Vox, en 2023, en el puesto número 3, Francisco Javier Plañxart Pérez Santalla. Cabe recordar, que a la espera de que este último decida si acepta o no el cargo, ya no pertenece a Vox.

En el Pleno, por otro lado, se ha dado luz verde, asimismo, a varias modificaciones presupuestarias, como la correspondiente a gastos relacionados con las próximas elecciones que tendrán lugar el 29 de noviembre de 2026 y a determinadas necesidades económicas derivadas de la revisión de precios plasmadas por la Dirección General de Infraestructuras. El expediente asciende en total a 5.305.854, que se financian con fondo de contingencia y remanente líquido de tesorería.

También se ha aprobado de forma definitiva, por unanimidad, el estudio de detalle del área de la unidad de actuación N16 en la carretera de Contrueces, que engloba un ámbito de ordenación de 12.900 hectáreas.