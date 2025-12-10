El Pleno impulsa la cesión de suelo al Principado para construir vivienda pública en la ciudad

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, preside el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha votado a favor este miércoles por unanimidad, en el Pleno Municipal, de una proposición presentada por el Grupo Municipal IU-MP-IAS por la que se pide la cesión de suelo municipal al Principado para la construcción de viviendas públicas.

El acuerdo plenario llega después de que Ayuntamiento y Gobierno asturiano acordaran estudiar esta posibilidad. El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha recalcado que el Gobierno asturiano ya confirmó que tiene capacidad y financiación para construir hasta 300 viviendas públicas, al margen de las 250 que construye en el antiguo solar de Peritos.

Por ello, ha considerado que no se debe perder tiempo a la hora de detectar las posibles parcelas y ponerlas a disposición del Principado. Ha agregado que, según el estudio realizado a petición del Gobierno autonómico, apunta a que el Ayuntamiento dispone de suelo en Perchera, Lauredal y Roces donde se puede construir ya 260 viviendas.

Ha aludido, también, a la enmienda transaccional que hace referencia a la negociación del precio del módulo enmarcada en la concertación social autonómica.

Asimismo, ha puesto en positivo que grupos de distinta ideología hayan hecho posible este acuerdo y ha coincidido con Foro en que la combinación de diferentes estrategias y medidas son necesarias para paliar el problema de acceso a la vivienda, que está a la espera del Plan Estatal de Vivienda.

Suárez Llana ha incidido, unido a ello, en que Emvisa en 2008 fue promotora de vivienda de protección en La Camocha, por importe de 1,5 millones de euros, en plena burbuja inmobiliaria, sin que se haya vuelto a hacer.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha advertido de que se necesita un enfoque mucho más allá de esta medida, a lo que ha apostado por la colaboración público-privada y la implementación de diversas medidas, al margen de la cesión de suelo al Principado.

Eso sí, ha dejado claro que el Ayuntamiento "nunca" negó la posibilidad de esta cesión, si bien ha puesto en duda la capacidad de ejecución de las inversiones del Gobierno autonómico. Ha recalcado, además, que el Ayuntamiento está exprimiendo "al máximo" su competencia para favorecer el acceso a la vivienda.

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, por su parte, ha atribuido a varios factores la escasez de vivienda, como pueda ser la burocracia o el encarecimiento de la mano obra por falta de personal.

Al igual que Foro, ha considerado "imprescindible" la colaboración público privada y ha visto precisa la actualización del precio del módulo de la vivienda protegida.

A esto ha sumado que se requiere el facilitar el acceso a la hipoteca a los jóvenes y se ha mostrado en contra de la intervención del mercado inmobiliario. También ha alertado ante los casos de "falsa" vulnerabilidad para evitar el desahucio.

Por parte del PSOE, el edil Tino Vaquero ha recordado las múltiples iniciativas presentadas por los socialistas para facilitar el acceso a la vivienda y que esta sea un derecho efectivo. Al tiempo, ha puesto de nuevo sobre la mesa la posibilidad de sellar en la Corporación un Pacto Social por la Vivienda.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha considerado que no hay excusa presupuestaria ni competencial que valga para no buscar soluciones al problema de acceso a la vivienda. Tampoco le valen las "prisas" para ceder suelo a la iniciativa privada y ha arremetido contra Pendás por hablar de "falsos vulnerables".

DEPORTE AL AIRE LIBRE

No ha salido adelante, en cambio, una iniciativa de IU que buscaba avanzar en el diseño de actividades al aire libre para facilitar y fomentar en los gijoneses hábitos biosaludables.

IU, PSOE y Podemos han votado a favor de la proposición, mientras que Foro, PP y concejal no adscrito lo han hecho en contra. El edil de Deportes, Jorge Pañeda, ha justificado su rechazo a que muchas de las medidas propuestas ya se estaban llevando a cabo, a través de programas, por ejemplo, como el de Vacaciones Deportivas o Caminando por la Vida.

Pañeda ha defendido que se ofertan muchas actividades gratuitas y que, por 1,80 euros, ya se pueden usar taquillas y vestuarios de algunas instalaciones deportivas sin necesidad de hacer uso de estas últimas.

MOCIÓN DE URGENCIA

En otro orden de temas, los votos de Foro, PP y concejal no adscrito han impedido el debate de la moción de urgencia presentada por Podemos para destinar el remanente a obras financieramente sostenibles en vez de amortizar de deuda, una vez que el Ministerio autoriza ese uso.

En este sentido, Podemos no ha conseguido los votos precisos para motivar la urgencia de esta moción, por lo que ni siquiera ha sido debatida. La formación morada había justificado que no se podía debatir en el Pleno de enero, ya que la amortización de deuda se iba a hacer en este mes.

En el apartado de preguntas, Pendás ha señalado a Podemos que mirarán si es preciso subir el precio máximo de renta con el que se puede acceder a las ayudas al alquiler a 600 euros, si bien inicialmente ha advertido de que eso podría encarecer los precios.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha argumentado que por ese mismo motivo es preciso fijar precios en zonas tensionadas y ha replicado al edil del PP que el programa de alquiler municipal no cuenta con suficiente presupuesto para atender la demanda de vivienda.

En el capítulo de ruegos, Podemos no ha logrado que prospere uno para elaborar un estudio de las necesidades de reforma de los antiguos juzgados de Decano Prendes Pando, al señalar el Gobierno local que ya está hecho y que el coste esta cifrado en 22 millones de euros.

Una inversión inasumible actualmente según el Consistorio gijonés, quien también rechaza los condicionantes de cesión planteados por el Principado, propietario del edificio.

Sí se ha aceptado un ruego de IU relativo para que el Gobierno municipal elabore un inventario de lugares de memoria democrática en Gijón. Como ejemplo, han citado la plaza de toros de El Bibio, las parcelas antaño ocupadas por la Harinera, la fábrica de la Algodonera o la Trefilería en la zona Oeste.

No ha prosperado, en cambio, otro ruego de IU con el que pedían la reforma integral del parque de la Fábrica del Gas, por estar actualmente "obsoleto".

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha sostenido que no es posible ahora hacer esta obra porque se restaría de los fondos destinados a otros sitios.

Eso sí, ha remarcado que hay prevista, con cargo al presupuesto de 2026, una ampliación de la zona de juegos y actividad física, con una pista deportiva con un cierre perimetral, por importe de 114.000 euros.

A esto se suman 300.000 euros de inversión para que el barrio de La Arena cuente con tres nuevas zonas verdes. Sobre el parque, ha incidido en que su diseño y distribución está "muy condicionado" por el parking subterráneo y el forjado de este.