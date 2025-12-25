El Pleno de la Junta debatirá el próximo lunes 268 enmiendas parciales a las cuentas de 2026

OVIEDO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias debatirá el próximo lunes, día 29, un total de 268 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios, tras haber sido así calificadas este martes por la Mesa de la Comisión de Hacienda y Fondos Europeos.

En concreto, el PP ha registrado 227 enmiendas parciales; y Foro ha presentado 35. Además, se ha registrado una enmienda parcial de forma conjunta entre el PSOE, Convocatoria-IU y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé; y cinco el Grupo Socialista.

Por su parte, el Grupo Parlamentario de Vox no ha presentado ninguna enmienda parcial al proyecto de presupuestos, como hizo el ejercicio anterior.

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) rechazó el pasado viernes las dos enmiendas de totalidad presentadas por los grupos de PP y Vox, y la de Foro. De esta forma, se consideran como fijadas las cuantías globales de las cuentas, que serán aprobadas definitivamente, con las enmiendas parciales que correspondan, en la sesión del 27 de diciembre.

El proyecto de las cuentas para 2025 asciende a 6.664 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,9% respecto a la partida presupuestaria de 2024. El capítulo de inversión productiva alcanza los 1.066 millones de euros, mientras que la inversión social se sitúa en 4.396 millones. La dotación para políticas sanitarias asciende a 2.471 millones y las políticas educativas se llevan 1.115 millones. Además, las cuentas para 2025 presentan novedades en la denominada "vía fiscal asturiana", al incluir una deducción de hasta 2.000 euros para los gastos vitales de las personas con menos de 35 años.