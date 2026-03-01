El pódcast 'La Ruina', viernes y sábado en Gijón

Cartel de 'La Ruina' - LABORAL

OVIEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los cómicos y guionistas catalanes Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes estarán desde este viernes en Gijón, donde está previsto que graben dos episodios de su conocido podcast 'La Ruina'.

Serán dos programas los que se realicen en Asturias. El primero el del viernes 6 de marzo, a las 20.30 horas en el Teatro de La Laboral. Al día siguiente, sábado 7 de marzo, se grabará otro en el mismo lugar a las 21.30 horas, según información de La Laboral consultada por Europa Press.

'La Ruina' es un espectáculo en el que tanto asistentes como invitados especiales comparten en público su anécdota más embarazosa. Taltavull y Fuentes conducen el programa, acompañados de un invitado conocido que les ayuda a comentar las anécdotas de esa noche, además de contar su propia 'ruina'.

Los cómicos piden al público que elijan la peor anécdota de su vida o el momento en que más vergüenza han pasado. Quienes lo deseen lo hacen y se apuntan. El papel con su nombre pasa a un bote y pueden ser elegidos para subir al escenario y contarlo. La anécdota ganadora de la noche se llevará un premio.