Podemos e IU piden intervenir a la alcaldesa para que el comedor escolar del próximo curso sea de línea caliente

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, y el edil de IU Alejandro Farpón, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, y el edil de IU Alejandro Farpón han pedido este viernes la intervención de la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, para que se reúna con la Federación de Ampas Miguel Virgós y con las Ampas y que se comprometa a que el próximo curso se ponga en marcha el modelo de línea caliente de comedores escolares.

Suárez, a este respecto, ha mostrado su esperanza de que Moriyón lo haga, como ha hecho en otros asuntos municipales en los que ha intervenido personalmente, dado que, a su juicio, el edil de Educación, Jorge Pañeda, no está a la altura de su responsabilidad.

Al tiempo, ha llamado la atención sobre que se trata de la alimentación diaria de miles de niños que, según la portavoz de Podemos, está comiendo "porquería". Y si bien ha reconocido que es "muy complicado" el qué dé tiempo a hacer la tramitación del nuevo contrato de cara a iniciar en septiembre el servicio, ha señalado que si no puede ser ese mes, que empiece algo más tarde, pero que se ponga en marcha.

Ha recordado, también, que hay 15.000 euros en la Concejalía de Educación para asistencias técnicas, algo que pidieron usar para la redacción del pliego del contrato, que Pañeda, pero habérselo pedido, no usó. Ha lamentado, unido a ello, que se va a alargar el contrato actual "por pura incompetencia".

También ha apuntado que, según Pañeda, hay hasta seis empresas interesadas, por lo que no cree que haya problema de falta de ofertas. Ha reclamado, además, que se doten de condiciones laborales al personal del comedor escolar. Un requerimiento que desconoce si se va a incluir en los pliegos del nuevo contrato, pero que debería ser así.

Farpón, por su parte, ha expresado su preocupación e indignación con la situación del servicio de comedor escolar de Gijón y con el "flagrante incumplimiento" del Gobierno local de avanzar hacia una línea de comida caliente.

En este sentido, el concejal de IU ha recriminado al Ejecutivo municipal que este nuevo modelo de comedor no vaya a poder entrar en servicio el próximo curso escolar y, más aún, que el edil de Educación, Jorge Pañeda, echara la culpa a una funcionaria. A esto ha sumado a la necesidad de acudir a una prórroga del actual contrato. Asimismo, ha sostenido que la culpa es de todo el Gobierno municipal, no solo del edil del PP, ya que se precisa que el área de Educación esté dotado de personal suficiente.

Suárez, en su caso, ha reprochado que el Gobierno local no esté cumplido con lo prometido con respecto a la licitación del contrato de línea de comida caliente. Ha recalcado, asimismo, que tienen dudas de qué pasará con el nuevo colegio de Nuevo Roces, ya que al prorrogar el contrato actual, este centro educativo, que se pondrá en marcha el próximo curso, no estaba incluido. Una cuestión sobre la que ha avanzado que preguntará en Comisión.