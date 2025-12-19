La Pola Siero modernizará su acceso desde la autovía minera con reordenación del tráfico, zonas verdes y luces LED

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, junto a Juan Carlos Álvarez y Leire Gabilondo, técnicos municipales. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde y concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, del Ayuntamiento de Siero, Javier Rodríguez Morán, ha anunciado este viernes la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local del proyecto de renovación de los accesos a Pola de Siero por el noroeste desde la autovía minera AS-I.

Según ha detallado Morán en una rueda de prensa, esta actuación corresponde a la fase 2 de los trabajos, con un presupuesto base de licitación de 769.524,46 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. El proyecto tiene por objeto la renovación del acceso a Pola de Siero desde la Autovía Minera, en concreto de la calle Capitán General Gutiérrez Mellado y de la glorieta de la Plaza de la Paz.

Según ha detallado Morán, "la actuación permitirá mejorar la movilidad y la accesibilidad, reordenar el tráfico, ampliar las aceras e implantar nuevo mobiliario urbano y arbolado, con el objetivo de modernizar la zona y adaptarla a los nuevos criterios urbanísticos".

Las obras incluyen la reordenación del tráfico con un único carril de circulación, la ampliación de aceras hasta 2,25 metros, la creación de nuevos pasos de peatones sobreelevados, la mejora de la accesibilidad eliminando barreras arquitectónicas y la implantación de nuevas zonas verdes, arbolado y mobiliario urbano.

También se renovarán las redes de saneamiento y alumbrado público, que pasará a contar con luminarias LED, y se instalarán elementos de calmado de tráfico para limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora.

El proyecto de renovación de los accesos a Pola de Siero por el noroeste, ha sido cofinanciado por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y cuenta con un presupuesto base de licitación de 769.524,46 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, tal y como ha apuntado el propio Ayutamiento.