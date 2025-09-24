La Policía desmantela una macrofinca de venta de droga que operaba como un búnker en Avilés

La 'Operación Sancho' se salda con cinco miembros de un clan familiar detenidos y la incautación de casi 100 gramos de cocaína y heroína

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado una red de narcotráfico en Avilés liderada por un clan familiar que operaba desde una "macrofinca fortificada". La operación, bautizada como 'Operación Sancho', culminó con la detención de cinco personas, entre ellas los dos cabecillas del grupo, un matrimonio de 60 años con múltiples antecedentes por el mismo delito.

La investigación, que duró un año, se enfrentó a grandes dificultades debido a las extremas medidas de seguridad implementadas por la organización. La finca, completamente vallada y con un circuito cerrado de vigilancia, contaba con accesos blindados, una sala de control de cámaras, y hasta fumaderos y zulos para esconder la droga.

El clan ocultaba la sustancia en zulos exteriores y edificios abandonados cercanos para evitar su hallazgo. Dentro de la finca, habían transformado la residencia principal en un complejo de venta: habían añadido salas de espera para los toxicómanos, puertas interiores comunicadas para facilitar el movimiento y estufas y sumideros para deshacerse de la droga en caso de emergencia.

La red había intensificado su actividad hasta el punto de elaborar pasta base de cocaína, lo que les había permitido adquirir coches de alta gama y costosas joyas. Las medidas de seguridad no fueron un obstáculo para los investigadores. Su experiencia les permitió recopilar las pruebas necesarias para solicitar al juzgado la orden de entrada y registro.

El asalto a la finca se llevó a cabo con un gran despliegue de efectivos de la Policía Nacional, que incluyó a decenas de agentes de distintas especialidades. El operativo logró desmantelar por completo el centro de operaciones. En el registro, los agentes incautaron 500 dosis de droga preparadas para su distribución (casi 100 gramos de cocaína y heroína), cuatro vehículos de lujo, material informático, útiles para la manipulación de la droga, armas blancas y alrededor de 1.000 euros en efectivo. Tras las detenciones, los dos líderes del clan familiar han ingresado en prisión por orden del Juzgado de Instrucción de Avilés.