La Policía Local de Avilés devuelve a su dueño 2.477 euros hallados por un ciudadano

OVIEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Avilés ha devuelto a su propietario 2.477,75 euros gracias a la colaboración ciudadana. El dinero corresponde a la recaudación de un comercio local, cuyo propietario lo había perdido en la calle cuando se dirigía a ingresarlo en una entidad bancaria cercana.

Sobre las 14.45 horas de este jueves el servicio de la Policía Local de Avilés ha podido devolver el dinero a su propietario tras ser localizado por un ciudadano que encontró el dinero y lo entregó en dependencias policiales, donde se iniciaron las gestiones necesarias para proceder a su devolución.