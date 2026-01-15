La Policía Local establece restricciones al tráfico con motivo de la manifestación del campo asturiano

OVIEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura de la Policía Local de Oviedo informa que este viernes se celebrará la Manifestación del Campo Asturiano, con un recorrido que obliga a establecer restricciones al tráfico en el centro de la ciudad.

El recorrida de la manifestación a pie parte de la Plaza de América - Avenida de Galicia - Plaza del General Ordóñez - Calle Santa Susana y finaliza en Plaza de España.

Así mismo, estos manifestantes se verán acompañados por más de 100 tractores que tendrán salida a las 11:00 horas desde las instalaciones deportivas de La Pixarra, circulando dirección Oviedo-Plaza de España por las siguientes calles: N-634, Plaza de Occidente, Fuertes Acevedo, Avda. de Galicia, Plaza de América (se une la marcha a pie), Avda. Galicia, Plaza General Ordoñez, Santa Susana, Plaza de España.

Al respecto, se producirán cortes y restricciones de tráfico entre las 11:00 y las 12:00 horas en las vías del recorrido, así como en sus adyacentes (especialmente en la Avenida de Galicia desde la confluencia con Avenida Hermanos Menéndez Pidal hasta la Plaza del General Ordoñez, así como en las calles Doctor Alfredo Martínez (primer tramo), Luis Fernández-Vega Sanz (primer tramo), Santa Susana y Santa Teresa, quedando abierta la circulación según vaya avanzando el paso de los manifestantes.

A su vez, las paradas de taxi y bus urbano TUA situadas en las vías afectadas y adyacentes se verán afectadas en dicho periodo de tiempo.

A su llegada a la Plaza de España, a las 12:00 está prevista una Concentración, existiendo restricción al tráfico desde la llegada de los manifestantes hasta la hora de finalización, produciéndose cortes a la circulación en la propia plaza, así como en las calles Santa Susana y Santa Teresa.

Se recomienda la circulación por rondas, así como el uso del transporte público y que se sigan las indicaciones de la Policía Local, así como del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

