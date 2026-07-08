La Policía Nacional en Asturias se convierte en espacio cardioprotegido con desfibriladores en sus dependencias

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Asturias se ha convertido en un espacio cardioprotegido tras la implantación de desfibriladores de última generación en sus principales dependencias, en el marco del proyecto 'España, territorio cardioprotegido' y del convenio suscrito entre la Fundación España Salud y el Ministerio del Interior.

La iniciativa ha sido presentada este miércoles en la Delegación del Gobierno en Asturias en un acto presidido por la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, acompañada por el jefe superior de Policía, el presidente de la Fundación España Salud, Luis Fernando Donoso Bach, su miembro de honor Félix Sanz Roldán, y otras autoridades.

El proyecto contempla la cesión e instalación de estos dispositivos en comisarías y oficinas de tramitación de documentos de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Pola de Siero, Langreo y Luarca, espacios con elevada afluencia de ciudadanos. En estas dependencias, los agentes contarán con formación específica en reanimación cardiopulmonar (RCP) y en el uso de desfibriladores para poder actuar ante posibles paradas cardíacas tanto de usuarios como del propio personal.

Los dispositivos instalados incorporan tecnología inteligente que analiza previamente el estado de la persona afectada y determina de forma automática si es necesaria la descarga eléctrica, mediante instrucciones de voz, lo que facilita su utilización de forma rápida y segura.

La actuación se enmarca en una estrategia de prevención ante un problema de salud pública de primer orden. En España se registran alrededor de 36.000 muertes súbitas al año, una cada 15 minutos, de las que cerca del 70 por ciento se producen fuera del ámbito hospitalario.

MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

En el caso del Principado, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares se sitúa por encima de la media nacional. Durante el último año se registraron 3.297 fallecimientos por esta causa, en una comunidad con una de las tasas de envejecimiento más elevadas del país, donde el 28,2 por ciento de la población supera los 65 años.

Las autoridades han subrayado la importancia de la prevención y el control de factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol elevado, la obesidad, el sedentarismo o el tabaquismo, así como la necesidad de dotar de desfibriladores a espacios públicos con gran tránsito de personas.

Por las dependencias policiales asturianas pasaron el pasado año más de 86.000 ciudadanos para la realización de trámites como denuncias, expedición de DNI o pasaportes y documentación de extranjeros. La incorporación de estos equipos permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante episodios de muerte súbita, aumentando las posibilidades de supervivencia.

El proyecto ha contado con la colaboración de la empresa iVascular, especializada en dispositivos cardíacos y de neurointervencionismo, con presencia en más de 80 países.