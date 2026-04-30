La Policía Nacional desarticula una banda colombiana especializada en robos a empresarios asiáticos en Asturias

Efectos recogidos trs la detención de un grupo especializado en robos en domicilios de empresarios chinos en Siero. - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres y una mujer originarios de Colombia por su presunta pertenencia a un grupo criminal dedicado al robo con fuerza en domicilios. Los tres detenidos, que siempre escogían a empresarios asiáticos como víctimas, han ingresado en prisión por orden de la Autoridad Judicial.

Según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, la operación, denominada 'SOJA', fue llevada a cabo por la Brigada Provincial de Policía Judicial tras detectar la presencia eventual de esta organización en Asturias. La red criminal empleaba un alto grado de especialización para seleccionar a sus víctimas y siempre eran empresarios de origen asiático.

Para ello, utilizaban los polígonos industriales como "caladeros" donde localizar sus almacenes y someter a los propietarios a vigilancias discretas. De este modo, lograban determinar la ubicación de sus residencias particulares y los horarios en los que las viviendas se encontraban vacías. Los asaltos se producían en horario diurno, aprovechando la ausencia de los moradores, con el objetivo principal de sustraer dinero en efectivo y joyas. En el momento de su arresto, los agentes intervinieron diversos teléfonos móviles, grandes sumas de dinero en efectivo, joyas y relojes de valor.

Los detenidos están vinculados al asalto de dos viviendas en la localidad de Lugones (Siero), cuyos propietarios comparten vínculos familiares y tienen su sede laboral en un polígono del municipio de Llanera. Mientras que en uno de los domicilios lograron sustraer dinero y efectos personales, en el segundo solo llegaron a causar daños en la puerta de acceso sin conseguir entrar.

En el registro del vehículo utilizado por los delincuentes, la Policía Nacional localizó e intervino diversas herramientas y llaves empleadas para violentar cerraduras, así como guantes y otras prendas utilizadas para evitar ser identificados. La Policía Nacional ha destacado que la colaboración ciudadana y las medidas de seguridad preventivas instaladas en las fincas -como sistemas de videograbación de alta resolución y contratación de conserjes- resultaron "imprescindibles" para el esclarecimiento de los hechos.