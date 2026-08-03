La Policía Nacional detiene en Oviedo a un viajero con 80 gramos de cocaína y 23.600 euros en efectivo

Archivo - EStación de tren de Oviedo. - MINISTERIO DE TRANSPORTE. - Archivo

OVIEDO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Asturias han detenido en la estación de tren de Oviedo a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras localizarle cerca de 80 gramos de cocaína y 23.600 euros en efectivo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 29 de julio, cuando efectivos de la Brigada Móvil-Policía en el Transporte realizaban labores de vigilancia y prevención en las instalaciones ferroviarias. Durante el servicio, los policías observaron a un viajero que mostraba una actitud evasiva y un elevado estado de nerviosismo.

Tras su identificación, el individuo manifestó que llevaba una pequeña cantidad de sustancia estupefaciente en el interior de su mochila. En el posterior cacheo, los agentes le intervinieron en un bolsillo del pantalón una pastilla de color blanco y 1,8 gramos de hachís.

En el registro del equipaje hallaron una bolsa con 78,9 gramos de una sustancia blanca pulverulenta, presuntamente cocaína, además de 2,5 gramos de marihuana. Junto a la droga, la Policía localizó 3 billetes de 200 euros, 198 billetes de 100 euros y 76 billetes de 50 euros, hasta alcanzar un total de 23.600 euros en efectivo.