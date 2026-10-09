La Policía Nacional identifica al último implicado en la agresión a dos miembros de AMA Asturies en San Mateo

Caseta donde ha sucedido la agresión durante las fiestas de San Mateo, en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha dado por concluida la investigación sobre la agresión sufrida por dos miebros de AMA Asturies en las fiestas de San Mateo en Oviedo tras identificar al séptimo y último de los implicados. Se trata de un ciudadano de origen argentino con antecedentes violentos que ya ha sido expulsado de España por encontrarse en situación irregular.

Según han determinado los investigadores de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, este último detenido "participaba en la trifulca de manera espontánea, sin vinculación con el grupo ultra ni motivación ideológica previa".

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 11 de septiembre en una caseta festiva de la Plaza de la Catedral, cuando dos ciudadanos resultaron lesionados tras recriminar la retirada de una bandera del colectivo LGTBI.

El análisis pormenorizado de las grabaciones y el reconocimiento fotográfico en dependencias policiales confirmaron que seis de los atacantes formaban parte de un grupo ultra de animación de un equipo de fútbol ovetense, confirmándose el móvil homófobo de la agresión inicial.

En las imágenes también aparecía un séptimo individuo que se había sumado a la pelea de forma sobrevenida. Tras el análisis de imágenes, la Policía pudo identificarle. Se trata de un ciudadano argentino con múltiples antecedentes violentos que participaba en la trifulca de manera espontánea, sin vinculación con el grupo ultra ni motivación ideológica previa.

Al margen de su implicación en estos hechos, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras tramitaba de forma paralela su expediente de expulsión de España por encontrarse en situación administrativa irregular, una medida que ya se ha materializado recientemente.

De la identificación de este último agresor se ha dado traslado al Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza 3 de Oviedo, en funciones de guardia, con lo que la Policía Nacional da por zanjada la investigación y plenamente esclarecidos los hechos.