La Policía Nacional imputa cuatro delitos a un detenido en Gijón por robos con violencia y fuerza

Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 13 diciembre 2025 13:55
OVIEDO 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha imputado cuatro delitos a un hombre detenido el pasado jueves por la Policía Local de Gijón. En concreto se le atribuyenn tres robos con violencia y un robo con fuerza.

Según ha informado la Policía en nota de prensa, desde el pasado jueves día 9 de diciembre se estaban produciendo robos con violencia a primera hora de la mañana, todos ellos con un cuchillo de grandes dimensiones en establecimientos que estaban abriendo al público.

Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron "determinantes" en las investigaciones llevadas a cabo por agentes de la Policía Nacional, permitiendo a los investigadores relacionarlo con los cuatro hechos delictivos. Todos los robos fueron cometidos desde el pasado día 9, uno por día y siempre a primera hora de la mañana.

El ahora detenido accedía a los establecimientos portando un cuchillo de grandes dimensiones, amenazando a los empleados para llevarse la recaudación. El detenido, un hombre de 39 años tiene numerosos antecedentes por hechos similares.

