La Policía Nacional investiga el hallazgo de dos cadáveres en Oviedo y detiene al presunto asesino

Archivo - Coche Policía Nacional
Archivo - Coche Policía Nacional- EUROPA PRESS/ARCHIVO
Europa Press Asturias
Actualizado: martes, 19 mayo 2026 9:17
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   OVIEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable de la muerte de otras dos personas en la calle Vázquez de Mella de Oviedo, en el barrio de Vallobín.

   Según ha confirmado la Policía Nacional a Europa Press, los fallecidos son un hombre y una mujer. Los agentes se encuentran en el lugar del suceso realizando las investigaciones sobre lo sucedido.

   Hasta allí se han desplazado también agentes de la policía judicial para el levantamiento de los cuerpos.

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