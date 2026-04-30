La Policía trabaja para esclarecer el apuñalamiento del abogado de Oviedo que ya tiene el alta hospitalaria

Vehículo de la Policía Nacional - CNP

OVIEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Jefe Superior de la Policía Nacional de Asturias, Jorge Ignacio Moreno Amatriain, ha manifestado este miércoles a preguntas de los medios de comunicación que la Policía sigue investigando para esclarecer el apuñalamiento del un abogado el pasado día 22 de abril, día en el que tenía que intervenir en el juicio contra varios detenidos por un alijo de 600 kilos de cocaína en Siero.

"Afortunadamente el hombre ya tiene el alta y desde esta semana está en el domicilio. Seguimos también haciendo gestiones en coordinación con el Juzgado de Instrucción y todavía queda alguna diligencia por hacer para ver si podemos esclarecer que es realmente que es lo que pasó y cuál es la causa de la apuñalamiento", explicó Moreno Amatriain.

Preguntado si se descarta ya la autolesión, el Jefe Superior de Policía manifestó que "no podía facilitar ninguna información al respecto".

El abogado apuñalado era Fausto Suárez, el defensor de la única acusada de la causa en la que se juzgaba al narco conocido como 'Matador'.

Fausto Suárez fue víctima de un apuñalamiento en su despacho, ubicado en la Avenida Colón 19 de Oviedo. El hombre fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para recibir asistencia médica tras el suceso.