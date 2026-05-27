La posible veda del salmón se estudiará al final de temporada y "con criterios técnicos y científicos"

Archivo - Un pescador en Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha manifestado este miércoles en el pleno que será una vez que acabe la temporada del salmón y "con criterios técnicos, científicos y de sostenibilidad en el largo plazo" cuando se analice una posible veda de la especie.

Así se lo ha trasladado al diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, al que ha advertido de que no comparte su opinión de que "la izquierda quiere todo lo que es vedar".

"Oiga, que Galicia lo tiene vedado, Euskadi lo tiene vedado. Entonces, vamos a poner cada cosa en su sitio porque si se llega a una decisión de esas características no es cosa de la izquierda. Cuando se toma una decisión de esas características es en base al conocimiento y a la situación que se tiene, no solamente en un año, sino a la evolución de una especie determinada. Entonces, partamos de esa situación", dijo el consejero.

Ha explicado que "la situación poblacional del salmón atlántico no se puede valorar únicamente por las políticas llevadas a cabo por las administraciones, en este caso por la administración regional".

Marcos Líndez ha indicado que hay que "hablar del salmón con responsabilidad, con rigor y con honestidad, lejos de titulares periodísticos" y por ello desde el Principado lo que vienen defendiendo desde hace tiempo son los datos en base a criterios técnicos, científicos y de sostenibilidad en el largo plazo.

"La gestión piscícola no puede hacerse con decisiones improvisadas, tiene que hacerse apoyándose en esa información científica, en el seguimiento continuado de poblaciones, en el conocimiento acumulado desde hace décadas de trabajo técnico", dijo el consejero.

Marcelino Marcos respondía así a una interpelación del diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, con quien ha dicho compartir que achacar la situación del salmón al esfuerzo pesquero es desconocer totalmente las distintas razones que pueden llegar a provocar una situación como la que atraviesa la especie.

"El esfuerzo pesquero ha descendido notablemente por la reducción del número de licencias, del número de pescadores y de la demanda de permisos en cotos salmoneros. Es decir, no estamos ante una presión pesquera creciente, sino ante un escenario donde las restricciones se han endurecido progresivamente y donde los pescadores también han asumido a lo largo de los últimos años importantes sacrificios. Por lo tanto, cuando hablamos de situación del salmón, vuelvo a decir lo que tenemos que hablar desde una visión amplia y rigurosa. Y evidentemente existen múltiples factores que afectan al salmón", dijo el consejero.

Adrián Pumares por su parte ha considerado el salmón un símbolo de algo que forma parte de la entidad del Principado de Asturias desde hace mucho tiempo y ha manifestado que frente a la "insistencia de algunos de demonizar a los ribereños y a los deportistas que practican la tradición de la pesca del salmón, hay la obligación de decir alto y claro que las cañas no son la causa de la falta de salmón en los ríos asturianos. "Creo que hay que partir el debate desde ahí", dijo el diputado del Grupo Mixto.

"Hace aproximadamente una semana, sus socios de gobierno reclamaron la veda de salmón como medida urgente ante el evidente declive progresivo de la especie. Yo soy consciente de que es atractivo, sobre todo en esta región poner soluciones fáciles a problemas complejos", dijo Pumares.

En este sentido el diputado de Foro ha instado al Gobierno a analizar las causas reales de este declive y también a ofrecer datos claros y fiables sobre el número de ejemplares. Además ha planteado algunas propuestas para hacer frente a la situación como hacer un esfuerzo para instalar contadores en las cuencas salmoneras para contar con datos con rigor científico.

"Vuelvo a decir lo mismo, la veda desde luego no es la solución.

Culpar a las cañas en los ríos es no entender nada de la situación que enfrenta el salmón y además tendría un problema en relación con las repoblaciones", insistió.