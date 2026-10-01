El PP se abstiene y la izquierda vota en contra de la propuesta de Vox sobre Ceuta en la Junta General

Archivo - Varios migrantes celebran haber cruzado la frontera, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). Centenares de personas de origen magrebí han cruzado a lo largo de la mañana de hoy a Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón, y una multitud e- Europa Press - Archivo

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este jueves la proposición no de ley (PNL) presentada por Vox, que demandaba la reafirmación de que Ceuta y Melilla son España y la condena de la invasión y el ataque por parte del Reino de Marruecos contra España.

La iniciativa ha contado únicamente con el respaldo de los diputados de Vox; el PP se ha abstenido y PSOE, Convocatoria-IU y la diputada del Grupo Mixto, Covagonda Tomé, han votado en contra.

Durante la defensa de la propuesta, la portavoz de Vox, Carolina López, ha calificado la situación vivida en Ceuta de "invasión" y "ataque de guerra híbrida" contra la soberanía e integridad territorial de España. En su intervención, ha denunciado el colapso sanitario, la inseguridad en las calles y el incremento de procedimientos judiciales por agresiones sexuales, al tiempo que ha criticado la gestión del Gobierno central y la falta de actuación ante las autoridades marroquíes.

López ha exigido la condena firme de las agresiones y delitos producidos en Ceuta por parte de inmigrantes ilegales, así como de la actuación "nefasta" del Gobierno de España. Ha reclamado además la devolución inmediata de todas las personas que hayan accedido a territorio nacional de forma ilegal.

Por el Grupo Parlamentario Popular, José Agustín Cuervas-Mons ha coincidido en calificar lo sucedido en Ceuta como una auténtica invasión y "uno de los episodios más vergonzosos de la historia española", respaldando la necesidad del retorno a su país de quienes hayan accedido de forma ilegal. Sin embargo, ha anunciado la abstención de su formación al considerar que el ámbito parlamentario autonómico no es el adecuado para este tipo de propuestas, señalando que ya se han debatido e impulsado iniciativas en el Congreso de los Diputados y el Senado.

La diputada socialista Lidia Fernández ha afirmado que "lo ocurrido este verano en Ceuta ha sido grave, muy grave"; y ha añadido que "no se puede aceptar que una situación tan delicada se utilice para alimentar la confrontación".

"Esta proposición habla de una situación de agresión, de guerra híbrida, de cómplices y de traición. Y las palabras importan porque cuando desde las instituciones se presenta a miles de personas como un enemigo colectivo y se invita a cazarlos uno a uno, cuando se mezcla inmigración con inseguridad y cuando se convierte una crisis humanitaria en una batalla política, estamos alimentando la crispación. Y cuando esa crispación se dirige contra personas por su origen, por cualquier otra cosa, alimentando discursos de odio", ha dicho.

Desde Convocatoria por Asturias, el diputado Xabel Vegas ha calificado el lenguaje empleado en la propuesta de "inflamado y xenófobo". "A ustedes se les llena la boca de soberanía, de invasión, de patria, se les llena la boca de Ceuta, pero no han logrado plantear ni una sola medida, ni una sola, que verdaderamente ayude a la población ceutí, que ha visto su cotidianidad alterada", ha reprochado.

Vegas ha acusado a Vox de "hacer política a base de engañar a los ciudadanos" y se ha referido a la devolución inmediata de inmigrantes, recordando que "tal cosa no es posible porque, afortunadamente, en España y en Europa existe una legislación garantista que impide políticas xenófobas como las que ustedes defienden".

La diputado Covadonga Tomé (Grupo Mixto) ha acusado a Vox de "utilizar los bulos en sustitución de los datos fehacientes y la argumentación" y ha acusado "a los líderes de la extrema derecha" de "intentar aprovechar la crisis migratoria para promocionar su numerito seudopatriótico". Sobre la gestión del Gobierno central, ha dicho que "es verdad que la respuesta del Gobierno de España no ha sido suficientemente ágil, pero ir despacio puede ser reprobable, pero no es indigna".