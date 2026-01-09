El PP acusa a Barbón (PSOE) de "hacer teatro" con el peaje del Huerna mientras los asturianos pagan cada vez más

Archivo - El diputado del PP Pedro de Rueda - CAPTURA DEL CANAL DE YOUTUBE DE LA JUNTA GENERAL

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias Pedro de Rueda ha criticado este viernes "la inacción y la teatralidad" del presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón ante el peaje de la autopista del Huerna, en la AP-66.

"Sus gestos impostados no han servido para nada, porque el peaje sigue en vigor y los asturianos siguen pagando cada vez más", subrayó el parlamentario del PP.

Pedro de Rueda ha dicho que Barbón presume en los medios de comunicación de reivindicaciones, pero en Madrid "no existe, no cuenta y no logra resultados". Considera que su política de "titular fácil y foto de propaganda" solo demuestra "su debilidad y su falta de peso".

El parlamentario 'popular' señaló que la subida del peaje del Huerna sin tener en cuenta las circunstancias actuales es el enésimo desprecio a los asturianos y es la puntilla a la credibilidad de Adrián Barbón. "Al presidente de Asturias le interesa más ser fiel a un sanchismo en decadencia que tener incidencia real en Madrid para el beneficio de los asturianos", censuró.

De Rueda exigió a Barbón que "deje de lado la pose mediática y defienda de verdad los intereses de Asturias: Menos postureo, menos teatro y más resultados, porque Asturias no puede seguir pagando la debilidad política de su presidente".