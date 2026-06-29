El PP acusa al Gobierno asturiano de "dilapidar millones" tras el informe de la Sindicatura sobre las empresas públicas

El diputado regional del Partido Popular José Cuervas-Mons - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General José Cuervas-Mons ha acusado este lunes al Gobierno del Principado de "dilapidar millones de euros sistemáticamente" tras el informe de la Sindicatura de cuentas que cifra en 36,23 millones de euros las pérdidas de las empresas y fundaciones públicas autonómicas que no forman parte de la Cuenta General durante 2024.

En rueda de prensa, el parlamentario ha sostenido que el informe de la Sindicatura de Cuentas refleja una "pésima y caótica gestión" del Ejecutivo autonómico y ha señalado que esas pérdidas "las asumimos todos los asturianos" a través de los impuestos.

PÉRDIDAS EN EMPRESAS PÚBLICAS

Cuervas-Mons ha recordado que el informe de la Sindicatura constata un empeoramiento del resultado agregado de estas entidades respecto a 2023 y ha incidido en que cinco empresas públicas --Gispasa, RTPA, Sedes, Sogepsa y SRP-- concentran más de 35 millones de euros en pérdidas.

Asimismo, ha aludido a los informes de auditoría que advierten de incertidumbres sobre la continuidad de varias entidades públicas, entre ellas las mencionadas, y ha reclamado al Ejecutivo autonómico que adopte medidas para corregir su situación.

El diputado 'popular' también ha defendido que los procesos de recapitalización realizados en empresas como Zalia (126 millones) y Sogepsa (138 millones y todavía restan 35 millones adicionales del convenio con Sekuens) "no son suficientes" para garantizar su viabilidad y ha advertido de que continúan registrando pérdidas.

En el caso de Gispasa, ha calificado de "inaceptable" su situación financiera y ha asegurado que mantiene un fondo de maniobra negativo y tensiones de tesorería que, según ha indicado, provocan el pago de intereses de demora por el retraso en el abono de facturas.

Respecto a Sedes, ha afirmado que está al borde de la quiebra, con un riesgo significativo para la continuidad de la sociedad. Por último, ha valorado a RTPA, como una empresa que "permanentemente está en la UVI", con unas pérdidas que en los últimos seis años totalizan más de 150 millones".

Cuervas-Mons ha indicado que el PP solicitará la comparecencia del síndico mayor y de responsables de algunas de las sociedades afectadas cuando el informe llegue a la Junta General para su tramitación parlamentaria.

Por útltimo, ha criticado que el Gobierno del Principado, a su juicio, no aplica las recomendaciones formuladas por la Sindicatura de Cuentas en sus distintos informes y ha instado al Ejecutivo a adoptar medidas para corregir las deficiencias detectadas.