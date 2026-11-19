Representantes del PP en Casazorrina - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Pedro de Rueda ha acusado a los gobiernos socialista de Asturias y de España de "mentir" sobre el desprendimiento de tierra de Casazorrina y ha criticado los seis años que se acumulan de retrasos.

De Rueda ha participado en una concetración convocada por la Plataforma 'El Suroccidente también es Asturias' en Casazorrina para reclamar una solución al argayo que afecta a esta zona desde 2021.

Durante el acto, Pedro de Rueda lamentó los "continuos retrasos" en la apertura de la vía y acusó a los gobiernos socialistas de Asturias y España de engañar a los vecinos con sucesivos anuncios que, hasta la fecha, no se han traducido en una solución.

"Desde el año 2021 que esté este argayo aquí detrás nos parece absolutamente tercermundista", señaló De Rueda, quien recordó que el PP ha llevado este problema "múltiples veces" al Parlamento asturiano.

El diputado criticó los continuos cambios en los plazos anunciados para la reapertura de la carretera: "Al principio se había dicho que se abriría en el 23, luego se dijo que era el 26 y, al final, seguimos aquí", ha relatado.

Una situación que, De Rueda, ha atribuido a una "incapacidad absoluta de gestión por parte de los órganos socialistas, de España y de Asturias". El parlamentario 'popular' trasladó también el respaldo de su formación a la plataforma.

De Rueda advirtió de que situaciones como esta perjudican directamente al medio rural y dificultan los objetivos de fijar población y garantizar oportunidades en el territorio. "Esto es un agravio más en el ámbito de las comunicaciones del Occidente", concluyó.