El PP acusa Principado de "discriminar" a la enseñanza concertada al privarle del programa Aulas Abiertas

La diputada del PP Gloria García - EUROPA PRESS

OVIEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Gloria García ha acusado este martes a la Consejería de Educación del Principado de Asturias de "discriminar" a la enseñanza concertada al privarle del programa Aulas Abiertas.

En una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento asturiano, García ha anunciado que defenderá en la próxima Comisión de Educación una proposición no de ley que insta al Gobierno asturiano a extender el Programa de Aulas Abiertas a aquellos centros escolares privados-concertados, existentes en el Principado de Asturias y sostenidos con fondos públicos, que lo soliciten para las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria.

El programa inclusivo Aulas Abiertas se viene aplicando desde el curso académico 2016/2017, pero solamente en los centros ordinarios públicos de las etapas de Educación Infantil y Primaria, ha indicado García. Dicho programa va dirigido al alumnado escolarizado en estas etapas educativas que presenta necesidades educativas especiales que dificultan gravemente el aprendizaje y la participación a tiempo completo con el grupo de iguales.

Permite la atención especializada de entre tres y cinco alumnos con necesidades educativas especiales dentro de un entorno inclusivo. Para ello, la Administración dota a los centros de profesorado especializado en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje.

Tal como indicó la parlamentaria, según los últimos datos disponibles, correspondientes al curso 2023-2024, Asturias cuenta con 5.804 alumnos con necesidades educativas especiales, de los cuales cerca de 3.000 presentan trastorno del espectro autista (TEA).

Sin embargo, García ha criticado que este recurso "clave para la inclusión educativa" no esté disponible en los centros concertados, donde estudia aproximadamente el 30 % del alumnado asturiano.

"La Consejería de Educación del Gobierno asturiano está excluyendo a una parte importante del alumnado de un recurso esencial, pese a que los centros concertados están sostenidos con fondos públicos", ha señalado. En este sentido, ha advertido de que esta situación "vulnera el principio de igualdad recogido en la legislación educativa, que garantiza la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el sistema educativo".

La iniciativa plantea que estos centros puedan implantar aulas abiertas en las mismas condiciones que los públicos, siempre que cumplan los requisitos establecidos, y que cuenten con la correspondiente dotación de profesorado especializado.

"No pedimos más para la concertada, pero tampoco menos", ha subrayado García, quien ha defendido que todos los alumnos con necesidades educativas especiales deben tener acceso a los mismos recursos "independientemente del centro en el que estén escolarizados".

La diputada 'popular' ha concluido insistiendo en que las aulas abiertas facilitan la integración progresiva del alumnado en el aula ordinaria, favoreciendo su desarrollo educativo y social, y ha apelado al resto de grupos parlamentarios a apoyar una medida "de justicia e igualdad real".