El PP advierte del "abandono crónico" del Gobierno de Barbón que lleva a la estación Pajares a "su peor momento en años"

El diputado regional del PP Pedro de Rueda en Pajares, acompañado del presidente y portavoz del PP de Lena, Fernando Secades, y el edil, Ramón Marinero. - PP

OVIEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular en la Junta General, Pedro de Rueda, ha advertido este jueves en la estación de esquí Valgrande-Pajares de "la falta de previsión, el abandono crónico y la incapacidad de gestión del Gobierno del socialista Adrián Barbón", una situación que, según ha asegurado, "está llevando a la estación a su peor momento en años".

De Rueda ha criticado junto a Fernando Secades, Presidente y portavoz del PP de Lena, y el concejal Ramón Marinero, así como miembros de la Junta Local, que la segunda fase de las inversiones comprometidas para modernizar Valgrande-Pajares "continúa sine die, sin fecha conocida, sin planificación y sin la más mínima transparencia". "Lo que era un proyecto estratégico para Lena y para el turismo de invierno en Asturias ha sido convertido por el PSOE en humo. La fase 2 ha pasado de 'inminente' a 'vaya usted a saber cuándo'", añade.

El diputado ha recordado que, durante la inauguración electoral de la telecabina, el presidente Barbón apeló a "'soñar en grande', lo que no nos dijo a los asturianos -ironizó- es que se refería a una sucesión de pesadillas alrededor de la estación".

De Rueda ha alertado también de la bajísima ejecución presupuestaria de la Dirección General de Actividad Física y Deportes que, a 31 de octubre, apenas había ejecutado el 18% del presupuesto, dejando más de 5 millones de euros sin utilizar.

"Las cifras hablan solas: mientras Pajares necesita inversiones urgentes, el Gobierno socialista deja sin ejecutar más de cinco millones. Es una irresponsabilidad y un desprecio a Lena, a sus trabajadores y al sector turístico", sostiene.

El diputado popular subraya que "la falta de mantenimiento, la ausencia de planificación y los retrasos constantes" se han convertido en la seña de identidad del Principado en materia deportiva. "Pajares podría ser una estación competitiva, moderna y generadora de empleo. Pero el Gobierno de Barbón la ha condenado a un abandono injustificable", añade.

El Partido Popular reclama al Ejecutivo asturiano la presentación inmediata de un calendario realista, inversiones efectivas y una gestión profesional que permita poner fin "al caos generado por el socialismo".

"Pajares no necesita excusas ni fotos: necesita un Gobierno que gestione con eficacia", concluye De Rueda. "Barbón y su equipo tienen el dinero sin ejecutar, los proyectos parados y la estación abandonada. Si no saben gestionar, que lo digan claramente y dejen paso a quienes sí estamos preparados para levantar esta estación y devolver a Lena lo que es suyo".