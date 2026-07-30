El PP de Avilés pide un pleno extraordinario por la reclamación de 15 millones del agua y el contrato de la Muralla

Archivo - La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, Esther Llamazares. - PP AVILÉS - Archivo

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP de Avilés ha anunciado este jueves solicitará la convocatoria de un pleno extraordinario para que el gobierno local dé explicaciones sobre la reclamación de más de 15 millones de euros derivada del contrato del agua y sobre la adjudicación del contrato de la Muralla a Erri-Berri, al considerar que ambos asuntos son de "máxima gravedad" para la ciudad.

Los 'populares' han enmarcado esta iniciativa en la documentación remitida recientemente por el Ayuntamiento, que, según sostienen, llevaban meses reclamando y que fue entregada tras un requerimiento judicial.

La portavoz del PP, Esther Llamazares, ha recordado que el grupo acudió a la vía judicial después de que, según afirma, el Ayuntamiento rechazase facilitar información relativa a la provisión de más de 15 millones de euros incluida en la Cuenta General. Asimismo, ha señalado que la documentación fue remitida tras un segundo requerimiento del juzgado, lo que, a su juicio, desmiente las afirmaciones del portavoz del Gobierno municipal, Manuel Campa, quien había asegurado que la información ya había sido entregada.

El PP ha explicado que el pleno extraordinario debe abordar, por un lado, el origen de la reclamación económica vinculada al contrato del agua, la documentación que la sustenta y las razones por las que esta información no estuvo a disposición de la Corporación durante meses. Por otro, reclama explicaciones sobre la adjudicación del contrato de la Muralla a Erri-Berri, al considerar que la gestión de este expediente también requiere aclaraciones políticas.

Para el PP, ambos casos reflejan una "falta de transparencia" en la actuación del Gobierno municipal y defienden que, por su trascendencia, no deben esperar a la celebración de los plenos ordinarios tras el verano. Asimismo, han asegurado que seguirán utilizando "todos los mecanismos legales e institucionales" para acceder a la información necesaria para ejercer su labor de control al Ejecutivo local.