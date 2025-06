El PP buscará en la Junta poner freno al bloqueo del Puerto a la cesión de la franja litoral de Naval Gijón

Ruiz acusa al PSOE de tratar de dilatar cualquier proyecto de ciudad para Gijón con fines electorales

GIJÓN, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Gijón y diputado regional, Andrés Ruiz, ha señalado este lunes que la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) debatirá este próximo jueves una Proposición no de Ley (PNL) presentada por su grupo parlamentario por la que piden posicionarse políticamente a favor de que cuanto antes la Autoridad Portuaria de Gijón ceda al Ayuntamiento gijonés la franja litoral del antiguo astillero Naval Gijón, de 3.848 metros cuadrados, en cumplimiento de un acuerdo previo.

Ruiz, en rueda de prensa en la sede gijonesa del PP, ha acusado al PSOE de usar las instituciones, en este caso el puerto gijonés, para tratar de paralizar y bloquear cualquier proyecto de ciudad en Gijón, como pueda ser en este caso el desarrollo de Naval Azul, un nuevo parque empresarial ligado a la economía azul.

El diputado 'popular', ha incidido en que se trata de uno de los proyectos más importantes de Gijón. Es por ello, que ante la petición de un convenio de cesión por la Autoridad Portuaria, ha pedido que se fije un marco temporal límite para materializar la cesión.

Asimismo, ha remarcado que la PNL que presentan no tiene ningún tipo de valoración política, más allá de ceder la franja litoral, por lo que ha confiado en que cuente con el apoyo del resto de fuerzas políticas, a excepción del PSOE, del que ha dado por supuesto que seguirá instalado en el bloqueo a la cesión de la citada franja marítima y en el "cerco" a Gijón.

Relacionado con ello, ha explicado que, en respuesta parlamentaria al PP, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, les indicó que remitió una carta, el pasado 7 de febrero, al anterior presidente portuario, Laureano Lourido, con el que el Ayuntamiento había alcanzado el acuerdo de compra venta de los terrenos del antiguo astillero y la cesión de esta franja litoral, para interesarse por el acuerdo y las condiciones de cesión.

Es por ello que, según Ruiz, esto prueba que el Principado ya sabía, antes de que Nieves Roqueñí relevara a Lourido al frente del puerto gijonés de El Musel, que existía el acuerdo de cesión gratuita y que tenía "unos condicionantes", ha apostillado.

El presidente del PP Gijón ha lamentado que el PSOE y Roqueñí eligieron antes ser oposición que continuar con los acuerdos previos alcanzados.

También ha advertido Ruiz de que el PP no confía en los socialistas ni en El Puerto de Gijón, una vez que fracasaron sus intentos de mantener la propiedad de la franja litoral y darle usos náutico deportivos. Es por ello, que ha dicho sospechar que la petición al Ayuntamiento de la redacción de un convenio de cesión es "una maniobra de dilación".

Ha reiterado, en este caso, en que no van a caer en la ingenuidad de que se han dado por rendidos, ya que, para el PP, lo que buscan es dilatar en el tiempo esta cesión para llegar a las próximas elecciones de 2027 con el proyecto paralizado.

"El PP no cae en el triunfalismo ni en la ingenuidad", se ha referido con respecto a los planes del PSOE de "bloqueo por el bloqueo" y de "cercar" todos los proyectos de ciudad en Gijón. Entre estos, ha citado el vial de Jove, el Plan de Vías, el hospital de Cabueñes y Naval Azul. "Lo van a bloquear todo para poder llegar con aire a las elecciones de 2027", ha criticado Ruiz.

Por todo ello, ha apostado por que no se esperen meses hasta que alguien se pronuncie sobre el convenio de cesión. A este respecto, ha opinado que el Ayuntamiento tiene servicios legales para trabajar en el convenio y ha insistido en que no se les dé excusas para seguir "embarrando" el asunto. "Hagámoslo, pero no permitamos que pasen meses", ha considerado el presidente del PP gijonés sobre el convenio de cesión.