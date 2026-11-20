La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez y su equipo comparecen en la Junta para explicar las cuentas de su departamento para 2027. - PRINCIPADO

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP y Vox se han mostrado este viernes muy críticos con las cuentas presentadas por el Gobierno asturiano para 2027 y de manera concreta con las de la Consejería de Cultura y Turismo presentadas por la consejera del ramo, Vanessa Gutiérrez. Mientras que el PP ha asegurado que las mismas responden al interés electoral y son parte de la campaña, Vox ha indicado que la de Cultura y Deporte es una consejería prescindible.

Durante su turno de fijación de posiciones, el diputado del PP, José Luis Costillas, ha asegurado que las cuentas para 2027 presentadas por el Gobierno asturiano responden únicamente a un interés electoral, pero además ha sido muy crítico con las mismas asegurando que un año más son una muestra de que no existe una política de cultura.

"Yo creo que los más de 20 asesores que tiene Barbón en el Gobierno le dijeron es importante hacer esto ahora, nunca habíamos aprobado el presupuesto antes, pero así podemos ir colocando mensajes los distintos días sobre las materias que nosotros queremos y lo incluimos dentro de la campaña y nos sale redondo. Y dijeron, vale, ¿y cómo hacemos el presupuesto tan pronto? Hacerlo, poner lo que queráis y así sale que la memoria está llena de falsedades", ha dicho Costillas.

Por su parte el diputado de Vox, Javier Jové ha considerado que la de Cultura y Deportes sigue siendo la consejería "cenicienta de este gobierno".

"Yo siempre le he dicho, esta consejería es totalmente prescindible, yo creo que se montó para dar luz de proyección pública, política o lo que fuera, pero tal vez está configurada pues con un 1% del presupuesto, que quiere que le diga, o sea esto era totalmente prescindible", ha dicho Jové.

SINTONÍA DE TOMÉ CON LAS CUENTAS

La portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, ha valorado de manera muy positiva la cuentas y ha indicado que su grupo tiene "la convicción de que la cultura, también nuestras lenguas y el deporte no son compartimentos estancos ni tampoco son adornos presupuestarios".

"Esas son para nosotras tres patas fundamentales de un mismo proyecto. Una Asturias que amplía derechos, una Asturias más cohesionada y también más orgullosa de lo que es y de lo que somos", ha dicho Campomanes.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha indicado que "no habrá justicia social sin un acceso equitativo al deporte y a la cultura tanto para crear como para participar de ambas, ni habrá justicia social sin el reconocimiento necesario de los derechos lingüísticos de todos y de todas".

Tomé ha sido crítica con la, a su juicio, desproporcionada cifra que se destina a la estación de esquí de Pajares, frente a otras partidas. "Me consta que compartimos la filosofía, entiendo la dificultad de desarrollar un presupuesto en el que, insisto, la estación invernal de pajares, que tanto le interesa al diputado de Vox, Javier Jové, se lleva una parte importante del presupuesto, y le pido que sigamos apostando siempre por la cultura, el deporte y la lengua como un bien de interés común y que tiene que ser de acceso universal para todos y para todas", ha dicho Tomé.