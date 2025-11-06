El PP critica el "abandono permanente" de los trenes de cercanías en Asturias

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Pedro de Rueda, ha lamentado este jueves en Pravia el "abandono permanente" de las cercanías ferroviarias asturianas, "con un mal funcionamiento crónico que acumula años de retrasos, averías y cancelaciones, sin que los Gobiernos socialistas de Adrián Barbón y Pedro Sánchez hayan dado soluciones reales a los miles de asturianos que dependen cada día del tren para trabajar o estudiar".

Según el PP, más de 1.000 servicios cancelados en dos meses hacen de esos trayectos una "misión imposible". El diputado ha estado acompañado de dirigentes locales. Ha explicado que este miércoles se produjeron 36 incidencias en el servicio en la red asturiana, en un solo día, que requirieron una decena de transportes por carretera.

De Rueda lamentó que el sistema de cercanías en Asturias sea un "símbolo del abandono socialista," y recordó que "mientras el Gobierno central presume de inversiones millonarias, los usuarios siguen sufriendo trenes que no llegan, horarios incumplidos y vías en mal estado".

De Rueda recordó que "los compromisos de renovación de infraestructuras y material rodante llevan años de retraso, y que los sucesivos anuncios de mejora de servicios se quedan siempre en propaganda".

A su juicio, "el Principado ha aceptado con resignación los incumplimientos de Madrid, sin levantar la voz ni defender los intereses de Asturias." "El Gobierno de Barbón actúa como delegado de Sánchez en lugar de como presidente de los asturianos. Si las cercanías funcionaran así en Madrid o en Cataluña, habría dimisiones. Aquí solo hay silencio y resignación", concluyó.