El PP critica la "actitud chulesca" del PSOE en la junta de Cogersa y le acusa de no dejarles hablar

OVIEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado este jueves la "clara y evidente actitud chulesca" que habrían mostrado los representantes del PSOE en la reunión celebrada por la junta de gobierno del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa). Desde el PP afirma que se les negó un turno de intervención para explicar el sentido del voto en la elección de la nueva presidenta de Cogersa.

La diputada regional del PP y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Castrillón, Nuria González-Nuevo, señaló que, tras abstenerse los representantes populares en la elección de la consejera Belarmina Díaz como presidenta de Cogersa, levantó la mano para explicar el voto.

"El secretario de la junta de gobierno no me ve, pero sí la consejera, que nada dijo, y posteriormente se me niega el turno de palabra alegando que ya había pasado el punto del orden del día de la elección de los cargos de Cogersa, a pesar de que la propia Belarmina Díaz reconoció que había visto mi petición de intervenir", afirmó.

A través de una nota de prensa, Nuria González-Bueno indicó que su intención era felicitar a la nueva presidenta de Cogersa, pero también mostrar la decepción del PP por no reconocer en la composición de los órganos gestores del Consorcio la nueva realidad política municipal asturiana nacida de las últimas elecciones locales.

La parlamentaria 'popular' y concejal castrillonense destacó que, si algún representante del PSOE hubiera pedido la palabra, "sin duda se la habrían dado".