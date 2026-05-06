El PP critica el "caos" en el traslado a la nueva Oficina Judicial de Oviedo y culpa al Gobierno regional

Manuel Cifuentes - PP

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias Manuel Cifuentes, ha tildado de "desastre" la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial de Oviedo. "Hace unas semanas denunciábamos la improvisación y la falta de planificación del Gobierno de Asturias en la implantación de la nueva Oficina Judicial en Oviedo. Hoy, tras su primera semana en funcionamiento, la realidad confirma punto por punto nuestras advertencias. Lo que debía ser un ejemplo de modernización de la justicia en Asturias se ha convertido en un auténtico caos organizativo," censuró Cifuentes.

Según afirmó el diputado 'popular', los propios trabajadores y sindicatos describen una situación "inadmisible". Ha hablado de funcionarios sin ordenador, sin mesa, sin acceso a expedientes, documentación amontonada en cajas y servicios paralizados desde el primer momento.

"Hablamos de cerca de 500 trabajadores afectados, muchos de ellos sin poder desempeñar su trabajo durante días. Y lo más grave es que ya se está advirtiendo de consecuencias directas en el servicio, con retrasos en señalamientos y fallos en citaciones judiciales," indicó.

"Esto no es un accidente, es exactamente la chapuza que nos temíamos", ha señalado, añadiendo que el Gobierno asturiano conocía los plazos desde hace más de un año, tuvo que pedir prórrogas, y, aun así, llegó "tarde y mal".

Asimismo, Cifuentes ha dicho que la imagen de "oficinas colapsadas y personal desbordado" es culpa de un Ejecutivo que "no ha sido capaz ni de organizar una mudanza".

En este sentido, Cifuentes lamentó la actitud del Ejecutivo autonómico. "Mientras el caos invadía los juzgados, el Gobierno salía a decir que la semana se había desarrollado "sin incidencias graves", contradiciendo incluso a una magistrada que apareció en los medios de comunicación denunciando la gravedad de la situación. "Esa es la diferencia entre su relato y la realidad: para el Gobierno; normalidad; para los profesionales, caos; y para los ciudadanos, incertidumbre", ha lamentado.

Ante esta situación, el portavoz de Justicia reclamó explicaciones inmediatas. Asimismo, pidió un calendario "realista y transparente" para normalizar la situación, así como un refuerzo urgente de medios personales y materiales.

En este contexto, el diputado anunció que el PP llevará a la Comisión de Hacienda y Justicia, que se celebrará este viernes en la Junta General, una proposición no de ley para mejorar los medios de los juzgados de violencia sobre la mujer, que "están sufriendo especialmente estos cambios mientras su carga de trabajo no para de crecer, como ocurre en Gijón donde el proceso de comarcalización ya se ha puesto en marcha".

"Exigimos un refuerzo de personal inmediato para estos juzgados y un seguimiento de este nuevo sistema para poder evaluar necesidades. El Gobierno de Asturias definitivamente no ha estado a la altura en la puesta en marcha de estas medidas, y las consecuencias las están sufriendo, una vez más, los ciudadanos," concluyó.