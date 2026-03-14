El PP critica la ejecución del Principado en materia de vivienda, de un 33%

Los diputados del PP José Agustín Cuervas-Mons y Beatriz Polledo. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo parlamentario del Partido Popular de Asturias, José Agustín Cuervas-Mons, ha denunciado este sábado la "grave incapacidad de gestión" del Gobierno asturiano en materia de Vivienda, tras analizar los datos de ejecución presupuestaria de 2025 de la Consejería dirigida por Ovidio Zapico (IU) y cifrarlos en un 33%.

Durante una rueda de prensa celebrada en Pumarabule, junto a la presidenta del PP de Siero, Beatriz Polledo, Cuervas-Mons ha criticado que el Gobierno no tenga un estudio "serio" que determine "dónde y por qué hacen falta más viviendas en Asturias". "Tampoco existe un mapa claro de bolsas de suelo disponibles para ponerlas a disposición de la administración", ha agregado.

El diputado popular también ha reprochado que Barbón cediera la política de vivienda a Izquierda Unida como parte del acuerdo de gobierno, concentrando en una "macroconsejería" dirigida por Ovidio Zapico competencias como vivienda, ordenación del territorio, urbanismo, derechos ciudadanos o Agenda 2030.

A juicio del parlamentario del PP, el cambio de discurso del Ejecutivo autonómico responde a la cercanía del ciclo electoral. "Ahora que se acercan las elecciones de 2027, Barbón y Zapico se han dado cuenta de que el mayor problema de los españoles y de los asturianos es la vivienda y se apresuran a prometer cientos de viviendas", ha criticado.

En este sentido, ha recordado que el presidente del Principado ha anunciado la construcción de 1.500 viviendas "sin concretar ni dónde ni cuándo", mientras que el consejero asegura que entre 2026 y 2028 estarán finalizadas 680.

BAJA EJECUCIÓN

El diputado ha puesto sobre la mesa varios ejemplos que calificó de "especialmente sangrantes" en materia de ejecución presupuestaria, como que en la partida destinada a construcciones, dotada inicialmente con 6,8 millones de euros, el Gobierno redujo el presupuesto en unos tres millones y, de los aproximadamente tres millones restantes, solo se ejecutó un 9%.

En la partida de promoción de vivienda local, ha agregado, el Ejecutivo recortó 750.000 euros y de los 250.000 euros restantes no se ejecutó "ni un euro". "Y en ayudas a la vivienda, que contaba con cerca de 34,5 millones de euros y que incluso fue incrementada en dos millones más, solo se ejecutó el 45%, dejando casi 20 millones de euros sin gastar", ha aseverado.

"Este es el verdadero problema: no es una cuestión de medios, es una cuestión de incapacidad de gestión", ha remarcado Cuervas-Mons, quien también ha cuestionado la eficacia de los instrumentos públicos de vivienda.