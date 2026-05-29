El PP critica la "falta de proyecto" del Gobierno asturiano en la gestión de residuos

Manuel Cifuentes - EUROPA PRESS

OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Manuel Cifuentes ha criticado este viernes en rueda de prensa la "total falta de proyecto" del Gobierno de Asturias para abordar la gestión de residuos en Asturias y cómo "escurre el bulto," dejando pasar la legislatura.

Cifuentes afirmó que, en la interpelación defendida en el pleno del pasado miércoles, el PP expuso al consejero una serie de interrogantes sobre su política de residuos, sin obtener una respuesta clara.

En relación con el problema del seguro contra incendios de 'la plantona', Manuel Cifuentes señaló que el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión, Alejandro Calvo, alegó que esta está cubierta por el seguro de responsabilidad civil de la empresa encargada de su reconstrucción. "Tener la planta hoy en la misma situación que hace dos años parece que no le preocupa", afirmó el diputado, y añadió que "el Gobierno ha decidido no aprender una lección que nos ha costado a todos los asturianos 15 millones de euros".

Respecto al resto de cuestiones, como la solución para el combustible sólido recuperado (CSR), ha lamentado que el Gobierno siga sin despejar las dudas. "Suponemos que a la espera de lo que le marque su socio de Gobierno, que ya ha generado una crisis a principios de esta semana", ha indicado.

El parlamentario popular recordó que en el Pleno del pasado miércoles el consejero Alejandro Calvo afirmó que "les estamos pidiendo acelerar decisiones para ver si provoca una quiebra del Gobierno." A juicio del diputado "no se trata de acelerar, sino de evitar que se vuelva a enterrar el CSR por falta de planificación".

En esta materia, ha dicho que el PP es partidario de decidir "en base a criterios técnicos, económicos y ambientales". Ha añadido que lo que no va a hacer el PP es "quedar esperando que el problema se resuelva solo, que es lo que está haciendo ahora el PSOE porque no se atreve a imponer a su socio de gobierno la decisión en la que cree".

También se refirió a otro episodio relacionado con la gerente Paz Orviz, de quien señaló la "ruptura y la pérdida de confianza" tras la baja laboral que solicitó justo cuando estaba prevista su comparecencia en la Junta General a petición del PP.

Según indicó Cifuentes, el consejero llevó a la reunión del Consejo de Administración una resolución para su sustitución temporal, pese a que la gerente había comunicado su reincorporación esta misma semana. "Ante esta situación nos preguntamos qué tipo de relación existe para que el consejero desconozca su reincorporación. ¿Tiene que enterarse por los periódicos de este tipo de cuestiones?", cuestionó.

"Nos preocupa ver cómo un consejero del Gobierno de Asturias ejerce este tipo de presiones sobre una profesional bien valorada focalizando en ella todos los problemas de gestión," señaló. Y se preguntó: "¿Qué pretende que haga si carece de la dirección y el impulso político que necesita para orientar la gestión del consorcio?"

En este contexto, Cifuentes denunció la pérdida de fondos europeos por "falta de impulso político" y advirtió de que esta situación "va a empezar a costar dinero a todos los asturianos," en referencia a los 7,5 millones de euros destinados a financiar el centro de recogida de enseres de Siero.

"Pedimos al Gobierno asturiano, y concretamente a Calvo, que deje de eludir responsabilidades, que deje de acusar a la oposición de utilizar los graves problemas de gestión de Cogersa para desgastar al Gobierno o que deje de acusar a los medios. "Cuando, ante la gravedad de la situación, el consejero recurre a este tipo de argumentos, está a la defensiva", señaló.

Cifuentes pidió al consejero Alejandro Calvo que "deje de utilizar políticamente y crear incertidumbre" a los trabajadores de Cogersa, con el "miedo" a la privatización. "Queremos trasladar a los trabajadores que en el PP creen que Cogersa, que se creó de forma pionera hace ahora 44 años, es una herramienta que fue ejemplar en la gestión medioambiental, y que el PP apuesta porque vuelva a serlo. Desde lo público, se pueda recuperar una gestión de los residuos que esté a la altura del siglo XXI. Apostamos precisamente por sacar a Cogersa de la crisis reputacional en la que este Gobierno de coalición la ha sumergido. Defender lo público se hace exigiendo una gestión eficaz," concluyó, criticando al gobierno de PSOE y Convocatoria-IU.