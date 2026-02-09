El PP critica que la paralización de la reforma de las directrices comerciales "supone un freno para Asturias"

El diputado regional del Partido Popular Manuel Cifuentes. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular, Manuel Cifuentes, ha expuesto este lunes la "paralización" de la reforma de las directrices Sectoriales de equipamiento Comercial de Asturias que, según ha explicado, lleva cuatro años sin avances. Cifuentes ha asegurado que esta situación "está suponiendo un auténtico freno al desarrollo de Asturias, a la inversión, y a la generación del empleo".

Durante una rueda de prensa, Cifuentes ha recordado que el Gobierno autonómico acordó en 2022 la reforma de estas directrices y ha señalado que, para conocer el estado actual del procedimiento, el Partido Popular registró recientemente una pregunta parlamentaria. Según la respuesta de la Consejería de Ordenación del Territorio, la empresa Tragsatec "está trabajando en el documento borrador". "Cuatro años después, esta respuesta parece una auténtica tomadura de pelo", ha añadido.

Para el diputado popular, esta situación evidencia un bloqueo de la reforma, pese a que el propio Ejecutivo autonómico reconoció en su momento la necesidad de modificar unas directrices que siguen vigentes desde 2010. Según ha comentado, el Gobierno justificó entonces la reforma por considerar que la normativa era "ineficiente, compleja, difícil de interpretar, e inoperativa", que afectaba a la autonomía local y que debía adaptarse a la nueva ley de comercio interior.

En su opinión, el mantenimiento de las actuales directrices supone "un freno al desarrollo de Asturias, a la inversión y a la generación de empleo", al generar trabas administrativas, procedimientos prolongados e inseguridad jurídica. En este sentido, ha indicado que estas dificultades están provocando que empresas y proyectos opten por invertir en otras comunidades autónomas, al entender que Asturias "no está compitiendo en igualdad de condiciones" con territorios vecinos como Galicia o Cantabria, aunque no ha sabido puntualizar cuales.

El diputado ha afirmado que el PP cree en un modelo que defienda el comercio local y la ordenación del territorio, pero sin perjudicar el desarrollo económico. Cifuentes ha insistido en que "Asturias no se puede permitir seguir jugando en inferioridad de condiciones con otras comunidades autónomas y seguir perdiendo inversiones y generación de empleo" y ha valorado que "tenemos probablemente la normativa más restrictiva en esta materia de equipamiento comercial de todo el norte de España".

Por último, el diputado ha avanzado que el PP reclamará a la Consejería de Ordenación del Territorio que "dé pasos concretos" y presente el documento definitivo de la reforma.