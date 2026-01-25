El PP critica las "pésimas condiciones" del aparcamiento de camiones de Lena

Archivo - Pedro de Rueda, en el aparcamiento de emergencia de Lena en una imagen de archivo - PP - Archivo

OVIEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias Pedro de Rueda ha criticado este domingo las "pésimas condiciones" del aparcamiento de emergencia para camiones de Pola de Lena, que han provocado las quejas de los transportistas.

De Rueda ha indicado que la situación es "responsabilidad directa del Gobierno de España, titular de la infraestructura", y acusó al Ejecutivo asturiano de actuar como "cómplice pasivo, al conocer el problema y no exigir soluciones".

El parlamentario 'popular' subrayó que el actual estatus de aparcamiento de emergencia es plenamente compatible con su uso como aparcamiento permanente para transportistas, siempre que se dote de los servicios adecuados, como iluminación suficiente, vigilancia, aseos, zonas de descanso y condiciones mínimas de seguridad.

"Asturias está claramente carente de áreas de estacionamiento seguras y permanentes para camiones, un déficit histórico que penaliza al sector del transporte y que se hace especialmente visible en infraestructuras como la de Pola de Lena", indicó.

De Rueda criticó que, mientras otras comunidades avanzan hacia modelos europeos de áreas seguras, en Asturias "los transportistas siguen siendo enviados a espacios improvisados, sin servicios y sin garantías".

"Es una clara muestra de falta de aprovechamiento de una infraestructura que crearía riqueza al concejo de Lena y otorgaría un lugar digno y adecuado al indispensable sector del transporte".

Asimismo, destacó que "el Gobierno de Pedro Sánchez tiene abandonadas las infraestructuras logísticas en Asturias, y el Gobierno de Adrián Barbón se limita a mirar hacia otro lado, sin defender los intereses del sector ni reclamar inversiones al Estado".