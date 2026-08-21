El PP critica al Principado por la situación del colegio San Pedro de Piñeres, en Aller

Gloria García, en su visita al colegio - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Gloria García, se ha referido este viernes a la "incapacidad de gestión" de la Consejería de Educación y del Servicio de Infraestructuras de esa Consejería para dar solución y acometer la sustitución de la cubierta del colegio San Pedro de Piñeres, en Aller.

Gloria, que ha visitado el centro junto al concejal popular en el Ayuntamiento de Aller, Héctor Teijeiro, y familias, señaló que esta es la cuarta ocasión en la que el PP acude al colegio para reclamar una solución a un problema que, según recordó, se prolonga desde hace más de dos años.

"Llevamos todo este tiempo con el mismo problema: la sustitución de la cubierta, afectada por amianto," afirmó García, quien recordó que durante este tiempo el PP ha trasladado ya en dos ocasiones este asunto a la Comisión de Educación en la Junta General.

La portavoz de Educación explicó que, en 2024, ante las preguntas planteadas por el PP, la Consejería negaba la existencia del problema y no contemplaba la sustitución inmediata de la cubierta. Además, recordó que ese mismo año, con el informe de prevención de riesgos laborales ya realizado, la entonces consejera de Educación, Lydia Espina, negaba que existiera riesgo para la salud y aseguraba que la cubierta se cambiaría a lo largo de la legislatura.

"Parecía que, finalmente, la obra se iba a hacer este verano, para el inicio de curso. Sin embargo, nos encontramos con que ni se hizo, ni se va a hacer este año", lamentó la parlamentaria.

Según explicó García, esta situación se debe a que el anuncio de de licitación tiene fecha de 12 de junio de este año, aún no se ha firmado el contrato ni se ha formalizado el acta de replanteo, y la obra tiene un plazo de ejecución de dos meses.

"Y todo ello, con un procedimiento que la propia Consejería calificó de urgente por motivos de seguridad del alumnado y el personal, teniendo en cuenta el estado de la cubierta, y advirtiendo que la obra debía ejecutarse durante el periodo estival, ya que, de no ser así, habría que suspender las clases," subrayó.

A la vista de los hechos, cree la obra deberá retrasarse hasta el verano de 2027. "Estamos ante una absoluta falta de planificación y de capacidad para dar respuesta a un problema que la comunidad educativa lleva más de dos años reclamando", censuró García, que reclamó explicaciones a la Consejería.