PP y CSIF piden la retirada del anteproyecto de Ley de Salud Escolar por asignar "funciones sanitarias" a docentes

La diputada y portavoz de Educación del PP de Asturias, Gloria García, junto a Jorge García Caro, presidente del Sector de Educación de CSIF Asturias en la Junta General del Principado. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada y portavoz de Educación del PP de Asturias, Gloria García, y el presidente del Sector de Educación de CSIF Asturias, Jorge García Caro, han solicitado este jueves la "retirada inmediata" del Anteproyecto de Ley de Salud Escolar presentado por la Consejería de Salud, al considerar que asigna a los docentes "responsabilidades sanitarias" que no les corresponden.

Según García, el proyecto "no concreta contenidos ni memoria económica" y traslada la gestión de la salud escolar a los docentes, pese a que "no tienen formación sanitaria". La diputada ha señalado que la ley prevé instruir a los educadores y actuaciones en los centros, pero considera que estas deberían ser asumidas por profesionales sanitarios. "Un docente no tiene por qué asumir funciones que no les corresponden, por mucha formación que se les pretenda dar", ha apuntado.

En este marco, García ha insistido en la necesidad de implantar la enfermería escolar para atender a alumnos con necesidades médicas específicas y ha argumentado que debería ser esta figura quien se ocupe de velar por la salud de los escolares, una afirmación con la que ha estado de acuerdo el presidente del sector de Educación de CSIf.

Junto a esto, Caro ha criticado que el anteproyecto obliga a los maestros de infantil, primaria, secundaria y educación especial a administrar medicación y gestionar patologías crónicas sin contar con la formación adecuada ni respaldo legal. "Se nos pide, por ejemplo, supervisar la insulina de un alumno con diabetes o administrar medicación en situaciones de emergencia, algo que excede nuestras competencias", ha afirmado.

En la misma línea que García, Caro ha comentado que los profesores "no tienen la formación, ni tienen que tener en ningún caso esa responsabilidad". "Están empeñados en cargar a los docentes cualquier cosa que se les ocurra, y esta ley es un ejemplo de esas ocurrencias", ha añadido.

Además, ha cuestionado que esta premisa obligaría a los educadores a manejar datos médicos confidenciales de los alumnos, incluidos historiales y pautas de tratamiento. "¿Un docente debería saber de memoria no solo lo que tienen sus alumnos, sino cómo actuar en cada caso?", ha preguntado.

El sindicalista ha advertido de que, si este anteproyecto se aprueba, "la responsable directa va a ser la persona que ha impulsado y ha llevado esta ley a su aprobación" en caso de que ocurra algún incidente.

Por estos motivos, ambos han solicitado la "retirada inmediata" del anteproyecto y han reclamado que la Consejería de Educación se pronuncie al respecto, ya que han asegurado ante los medios que su responsable, Eva Ledo, por el momento, "no ha dicho nada".

García y Caro han coincidido también en que el anteproyecto ignora las advertencias de los sindicatos y de la oposición, y han subrayado que la medida podría generar "riesgos para la salud de los alumnos" y responsabilidades legales para los docentes.

Caro ha puntualizado que el proyecto ha sido rechazado por todos los sindicatos a excepción de CCOO cuando fue debatido con la Consejería de Educación en la segunda Mesa General.