El PP culpa al Gobierno asturiano del "colapso" en los accesos a playas y critica su "dejadez" e "ineficacia"

OVIEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Sandra Camino y José Felgueres han culpado al Gobierno asturiano presidido por el socialista Adrián Barbón del "colapso" en los accesos a las playas. Además, han cargado contra la "dejadez" e "ineficacia" del Principado en esta materia.

Así, en unas declaraciones en Rodiles (Villaviciosa), Camino ha criticado que el Ejecutivo no haya puesto en marcha "la tan anunciada herramienta de Inteligencia Artificial" para evitar colapsos en los accesos como los que sufrieron vecinos y conductores el pasado fin de semana en la comarca del Oriente. Ha indicado que el Principado lo anunció en el verano de 2024, "justo cuando se sucedía el gran colapso de las carreteras asturianas".

"Un verano más, seguimos sin saber gestionar la llegada de turistas a nuestra costa ofreciendo una imagen lamentable y unos servicios autonómicos insuficientes", ha criticado. Ha hablado de "aparcamientos saturados" y de "acumulación de atascos".

Ha explicado que fue la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, la que anunció el pasado año esa nueva herramienta que supuestamente iba a dotar de un control de la movilidad en los recursos turísticos. Ha añadido que esa misma herramienta se presentó nuevamente en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en enero de este mismo año.

Sandra Camino avanzó que la herramienta de IA, financiada con fondos europeos, debería estar finalizada ante del 30 de junio de 2026. "Y no hay nada que indique que se está trabajando ya en ella. Esperamos que el año que viene esté lista para cumplir con Europa y, sobre todo, para no perder los fondos económicos y solventar los problemas que presenta actualmente la gran afluencia turística en nuestra región", ha lamentado.

Camino considera que el Gobierno asturiano se limita a la "propaganda", "vender titulares que sabe que no va a cumplir y decir que pondrá en marcha recursos que luego no ejecuta".

Ahora, ha adelantado la diputada, cree que los dirigentes asturianos dirán que esta semana se ha licitado la herramienta. "Como hacen siempre; denunciamos sus retrasos y sus incumplimientos constantes y la respuesta inmediata es salir con otro nuevo titular a decir que 'ahora se ponen a ello', lo que demuestra su gestión improvisada en función de las denuncias que hacemos desde la oposición", ha dicho.

Los diputados han hablado además de problemas en la información que se da sobre los arenales y han recordado que existe una página web del propio Principado de Asturias (playas.asturias.es) en donde hay registradas 230 playas.

"Hay algunos días en los que sólo dos están dotadas de datos: otros días, seis; otros días, ninguna. Al mismo tiempo, los datos que arroja la citada página son difíciles de creer ya que, en pleno mes de agosto, una playa como la de Barro, en Llanes, figura con un 30% de ocupación. Una tomadura de pelo conociendo el arenal donde es frecuente no poder colocar la toalla en el punto más álgido de la temporada estival", ha lamentado.

En el PP consideran que el sector turístico tiene un gran peso en la economía asturiana. "Pero el turismo que está generando este Gobierno no casa con el bienestar de los propios turistas, pero tampoco con el de los asturianos", han concluido.