PP defiende en Langreo rebajas fiscales, avales y alquiler con opción a compra para facilitar el acceso a la vivienda - PP

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular en la Junta General del Principado de Asturias, Rafael Alonso, ha defendido este sábado en Langreo la propuesta de vivienda de su formación, que ha enmarcado como una "respuesta al problema de acceso a la vivienda en Asturias y especialmente entre jóvenes y familias".

Durante un acto en el mercado de La Felguera, Alonso ha asegurado que el precio de la vivienda ha aumentado "un 50% en Asturias y un 36% en Langreo" desde que Adrián Barbón preside el Gobierno autonómico. En este sentido, ha sostenido que la situación requiere medidas para aumentar la oferta y ha criticado las políticas de la izquierda en materia de vivienda.

El dirigente popular ha recordado la Proposición de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda presentada por el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que fue rechazada en la Junta General, así como su oposición al proyecto de Ley de Vivienda del Ejecutivo autonómico, al considerar que incrementa la burocracia y no fomenta la colaboración público-privada.

Alonso ha defendido que el problema de la vivienda "no puede resolverse únicamente desde lo público" y ha cuestionado las políticas de zonas tensionadas, que, según ha dicho, han tenido efectos contrarios en otros territorios.

PROPUESTAS DEL PP EN MATERIA DE VIVIENDA

La propuesta del PP se estructura en dos bloques. El primero incluye medidas para aumentar la oferta, como una bolsa digital de suelo para vivienda protegida, un registro de contratos de alquiler, la transformación de edificios no residenciales en vivienda protegida, la reconversión de edificios públicos vacíos y la movilización de vivienda vacía mediante incentivos.

El segundo bloque se centra en facilitar el acceso a la vivienda mediante el alquiler con opción a compra, rebajas fiscales en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, un tipo reducido para jóvenes y colectivos vulnerables, la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos y un programa de avales públicos para hipotecas.

Alonso ha defendido que la propuesta popular busca "aumentar la oferta de vivienda, facilitar el acceso a la propiedad y ofrecer oportunidades reales a los jóvenes y a las familias".

Por su parte, la portavoz municipal del PP en Langreo, María Antonia García, ha señalado que el concejo "se ha consolidado en los últimos meses como un municipio cada vez más atractivo para vivir" y ha advertido de la necesidad de reforzar las políticas de vivienda ante la llegada de nuevos residentes desde otras comunidades autónomas.