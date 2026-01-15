El PP denuncia el "abandono sistemático" de la Justicia en Asturias y critica los retrasos en Avilés

El diputado del grupo parlamentario popular, Manuel Cifuentes, ante el edificio de los juzgados de Avilés - PP

El diputado del grupo parlamentario popular, Manuel Cifuentes, ha expuesto, ante el edificio de los juzgados de Avilés, "el abandono sistemático de la Justicia por parte del Gobierno del Principado. Según ha comentado, se trata de "una situación que se hace especialmente visible en esta sede judicial y que se repite en la mayoría de los juzgados de la región".

"Los juzgados de Avilés son un ejemplo claro de las carencias de medios materiales y humanos que sufre la Administración de Justicia en Asturias que, lejos de solventarse, se agudizan", ha comentado. El parlamentario ha asegurado que el edificio "arrastra desde hace años graves deficiencias por la falta de inversiones": problemas de espacio, de ventilación, iluminación e incluso de calefacción.

Cifuentes ha recordado que, en 2023, el Gobierno del Principado presentó un plan de infraestructuras judiciales donde se documenta esta situación. Sin embargo, en su opinión "dicho plan no está sirviendo para resolver los problemas, sino para aplazarlos indefinidamente".

"En el caso concreto de Avilés, las actuaciones de ampliación y reforma no se prevén hasta el año 2033, unos plazos absolutamente inaceptables para profesionales y ciudadanos".

Ha afirmado que según ese documento, a lo largo de 2026 deberían redactarse el proyecto y licitarse las obras de ampliación del edificio, pero en los presupuestos aprobados por el PSOE "no existe ninguna partida destinada a estos conceptos". El Gobierno asturiano, por tanto, está incumpliendo su propio plan", ha criticado.

Cifuentes también ha criticado que, a pesar de que en Avilés hay un único equipo psicosocial, "habitualmente incompleto, que provoca retrasos de meses en la elaboración de informes esenciales para procedimientos de familia", el Gobierno del Principado no incluyó ninguna partida en los presupuestos para reforzar este servicio.

"Exigimos al Gobierno del Principado que deje de anunciar planes que no cumple y actúe de manera urgente para garantizar una Justicia digna, eficaz y con medios suficientes en Asturias", ha concluído.