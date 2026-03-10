El PP denuncia la "voracidad recaudatoria" de Barbón, que se nutre de la inflación y el encarecimiento de la vivienda

El diputado del PP de Asturias, Andrés Ruiz, durante la rueda de prensa de este martes en la Junta General. - PP ASTURIAS

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP de Asturias Andrés Ruiz ha denunciado este martes la "voracidad recaudatoria" del Gobierno asturiano desde que el socialista Adrián Barbón es presidente, que en 2025 incrementó la recaudación fiscal un 65% en el tramo autonómico del IRPF (de 1.000 en 2019 a 1.645 millones de euros) y ha duplicado el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (de 90 a 177 millones), gracias a la inflación acumulada del 25% desde 2019 y al alza del 48% en el precio de la vivienda.

En rueda de prensa, Ruiz ha criticado que el Ejecutivo autonómico "mira para otro lado" ante los "dos dramas" de los asturianos --refiriéndose a la inflación y al problema de la vivienda--, que ven "imposible llegar a fin de mes o acceder a una vivienda en propiedad", mientras sostiene su "burbuja presupuestaria" con estos ingresos, que incluyen un 21% más en IVA (1.036 millones en 2025).

El parlamentario del PP asturiano ha cargado contra el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que "construye un muro para el acceso a la vivienda de casi un 10% del valor del inmueble", y ha acusado al presidente Barbón y al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, de hacer "la vista gorda" ante un mercado inmobiliario "destrozado por las políticas de izquierda que generan intervención y escasez".

Ruiz ha cargado contra la "negativa" del Principado a defractar la tarifa del IRPF o rebajar tipos impositivos, pese a que los aumentos salariales "no mejoran el poder adquisitivo" por la inflación y el encarecimiento de la vivienda.

Ante el repunte inflacionista, Ruiz ha recordado que el PP ha registrado una iniciativa para instar al Gobierno central a paliar el alza de combustibles y energía, compensar impuestos a la inflación y aprovechar las "ganancias extraordinarias" para rebajas fiscales.

Entre las propuestas del PP figuran compasar el IRPF a la inflación, eliminar el Impuesto de Transmisiones para jóvenes y vulnerables, adaptar la fiscalidad para empresas y autónomos, y priorizar la rebaja fiscal en 2027 "con el Gobierno de Queipo (PP)".