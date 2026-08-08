El PP denunciará a la Mancomunidad de Avilés ante la Sindicatura y el Tribunal de Cuentas por no rendir cuentas

Archivo - La diputada del GPP, Esther Llamazares. - PP - Archivo

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular de Avilés presentará esta semana sendas denuncias ante la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias y el Tribunal de Cuentas por la falta de rendición de cuentas de la Mancomunidad de la Comarca de Avilés desde el año 2019.

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Avilés, Esther Llamazares, ha anunciado este sábado la decisión después de volver a preguntar en el Pleno municipal por una situación que los populares llevan tiempo denunciando y que consideran ya "absolutamente inadmisible".

"Estamos en 2026 y la Mancomunidad de la Comarca de Avilés no rinde cuentas desde 2019. Estamos hablando de una administración pública que gestiona millones de euros y que, como cualquier otra, está sometida al control y fiscalización de los organismos competentes", ha remarcado en nota de prensa.

El Partido Popular ha recordado que la Mancomunidad debe rendir sus cuentas ante los órganos fiscalizadores y considera "especialmente grave" que esta situación se prolongue durante años mientras continúa gestionando recursos públicos.

Llamazares ha remarcado que el PP ha realizado "numerosas advertencias durante los últimos años" y considera "agotada" la vía política para conseguir que se esclarezca esta situación. Por ello, ha decidido trasladar directamente los hechos a los organismos encargados de fiscalizar las cuentas públicas.

"Las denuncias están preparadas. Esta misma semana serán remitidas tanto a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias como al Tribunal de Cuentas para que sean estos organismos quienes analicen la situación y adopten las medidas que correspondan", ha asegurado Llamazares.