El PP dice que el arreglo de la AS-343 se limita a 14 muros y escolleras y deja kilómetros sin obras estructurales

Responsables del PP en Peñamellera Baja - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP en la Junta General del Principado de Asturias Pedro de Rueda ha dicho este martes en Siejo, junto al senador y alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández 'Chami', y concejales populares en el Ayuntamiento de Peñamellera, que la nueva adjudicación de las obras de la carretera AS-343, que une Llanes, Ribadedeva y Peñamellera Baja entre Puertas y Panes pasando por Villanueva, no responde a la rehabilitación integral que el Gobierno del Principado "vendió" a los vecinos.

Ha comentado que se reduce a un conjunto de actuaciones aisladas que, a su juicio, no resuelve el estado de la vía y, además, dejan fuera precisamente al concejo de Peñamellera Baja. El "arreglo integral" anunciado de la AS-343 se limita a 14 muros y escolleras y deja ocho kilómetros sin obras estructurales.

El diputado indicó que el Ejecutivo regional presentó la licitación en enero de 2026 como la "mejora y rehabilitación" de un tramo de diez kilómetros de la AS-343. "Sin embargo, los pliegos técnicos del contrato revelan que no se va a reasfaltar ni ensanchar de forma continua ese recorrido. La obra contratada consiste en la construcción de 14 muros y escolleras, que suman en total 390 metros de actuación, dejando el resto del trazado con el mismo firme deteriorado que hoy sufren los conductores," señaló.

"Cuando uno lee la nota de prensa que publicó el del Principado piensa que van a arreglar la carretera. Cuando uno lee los pliegos, descubre que van a hacer 14 parches. Son obras necesarias, sí, pero no son la rehabilitación integral que se anunció. Es la diferencia entre gobernar y hacer propaganda", afirmó De Rueda.

En este sentido, Pedro de Rueda recordó que el anuncio de enero de 2026 cifraba la inversión en 1.463.733 euros para "blindar la seguridad vial" de los concejos afectados. La adjudicación definitiva se ha cerrado en 1.170.840 euros, casi 300.000 euros menos de lo que se trasladó a los medios de comunicación. "Exigimos saber a qué se va a destinar esa diferencia y si el compromiso anunciado con esta carretera era real o era solo un titular", reclamó.

Pedro de Rueda repasó la cronología de una actuación que, a su juicio, evidencia "el fracaso de la gestión" del Gobierno de Asturias. En octubre de 2021 se adjudicó la obra original de mejora integral de la AS-343 por 689.462 euros con un plazo de ejecución de siete meses. Sin embargo, los trabajos no comenzaron hasta abril de 2023, un año y medio después de la adjudicación y, según denunció el portavoz de Infraestructuras, "casualmente" coincidiendo con la campaña electoral. Tres meses y medio después, en el verano de 2023, las obras quedaron paralizadas sin haber ejecutado ni el 18% de la actuación, después de que afloraran problemas de inestabilidad geológica que el proyecto no había previsto. Finalmente, en enero de 2026, tres años después, se licitó un nuevo contrato, ahora con un plazo de ejecución de diez meses, tres más que el previsto inicialmente.

Según han explicado desde el PP, la AS-343 tiene una longitud total de 24,5 kilómetros, pero el nuevo contrato concentra todas las obras estructurales entre los puntos kilométricos 0,7 y 17,5. De este modo, quedan fuera los primeros 600 metros, correspondientes al concejo de Llanes, a la altura de Puertas de Vidiago, y los últimos 7,4 kilómetros, que discurren íntegramente por Peñamellera Baja hasta llegar a Panes. En total, 8 kilómetros de carretera sin actuaciones estructurales previstas.

"No es casualidad que hayamos venido a Siejo a contarlo. El tramo que el Gobierno de Asturias ha dejado fuera es, precisamente, el que llega hasta Panes. Peñamellera Baja vuelve a quedarse al final de la cola de las inversiones del Gobierno socialista. El Gobierno de Barbón castiga a los vecinos de Peñamellera Baja con su sectarismo", criticó Pedro de Rueda.

Por último, el diputado exigió al Gobierno de Asturias un cronograma detallado y público de la nueva obra, un compromiso expreso de actuar en los ocho kilómetros excluidos, con partida y calendario, especialmente en el tramo final hacia Panes, y la comparecencia del consejero Alejandro Calvo en la Junta General para dar explicaciones.