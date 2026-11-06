El PP exige el cese de la gerente de Cogersa y reclama responsabilidades a Calvo por la renuncia a la planta de lodos

Archivo - El diputado del PP, Manuel Cifuentes. - PP - Archivo

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General, Manuel Cifuentes, ha exigido el cese de la gerente de Cogersa y la asunción de responsabilidades políticas por parte del consejero de Medio Ambiente, Alejandro Calvo, ante la renuncia del consorcio a construir la planta de carbonización hidrotermal de lodos de depuradora, según ha denunciado en una nota de prensa.

El responsable de Medio Ambiente de los populares asturianos ha anunciado que su grupo trasladará estas exigencias a la Junta General mediante una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno explique los motivos del abandono, el dinero destinado al proyecto y las consecuencias para la financiación europea prevista.

"Estamos ante tres años de anuncios, tres presupuestos inflados y poco más de 15.000 euros gastados. Cogersa ya no gestiona proyectos, gestiona titulares. El Gobierno de Barbón ha demostrado que es mucho más eficaz anunciando inversiones que ejecutándolas", ha manifestado.

Cifuentes ha recordado que la entonces consejera Nieves Roqueñí anunció la iniciativa en la Junta General en diciembre de 2023 y ha señalado que su presupuesto pasó de cinco millones de euros en 2024 a 7,1 millones en 2025 y 13,7 millones en 2026, mientras los plazos se prolongaban hasta 2028.

Según el diputado, el proyecto llegó a figurar en la documentación del Ministerio de Hacienda como una operación expresamente seleccionada del Fondo de Transición Justa, pero únicamente se destinaron 14.990 euros a trabajos preparatorios durante el pasado año y 690 euros en lo que va de 2026.

El parlamentario ha añadido que Cogersa publicó en marzo, en el boletín de licitaciones de la Unión Europea, el anuncio previo de un concurso valorado en 13,9 millones de euros. Sin embargo, ha denunciado que la instalación ha desaparecido del plan cuatrienal de inversiones del consorcio sin una explicación pública.

"Ni la Consejería ni Cogersa han aclarado por qué se abandona una infraestructura que llevaban años vendiendo como estratégica, si existen impedimentos técnicos o económicos ni qué va a ocurrir con la financiación europea comprometida. Asturias merece explicaciones, no otro ejercicio de opacidad", ha afirmado.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN DEL CONSORCIO

Para Cifuentes, la renuncia a la planta de lodos "no es un episodio aislado", sino parte de una sucesión de decisiones y proyectos fallidos. Entre ellos, ha citado la decisión de dejar caducar en 2022 el seguro contra incendios para ahorrar una prima de 700.000 euros y los cuatro incendios posteriores, incluido el de la "plantona", cuyo coste ha situado en unos 15 millones de euros.

También ha denunciado que cerca de mil toneladas de combustible sólido recuperado terminaron enterradas en el vertedero y ha criticado los cambios en el modelo de gestión de la nueva planta, que, según ha sostenido, han pasado a depender de los vetos del socio del Gobierno.

El diputado ha sumado a este balance las licitaciones anuladas por los tribunales, como la de los minipuntos limpios, y la falta de ejecución de fondos europeos. Según los datos aportados por el PP, de los 26 millones de euros del Plan de Recuperación asignados a Cogersa quedaron sin utilizar 14 millones.

Asimismo, ha cuestionado la caducidad del plan de residuos y los resultados de reciclaje de Asturias, y ha recordado un conato de incendio registrado hace dos semanas en la "plantona" que, según ha indicado, fue sofocado por los trabajadores.

"No estamos ante un contratiempo puntual, sino ante un problema de gestión que el Gobierno lleva demasiado tiempo sin querer afrontar", ha señalado.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y DE GESTIÓN

Cifuentes ha defendido que las responsabilidades deben alcanzar tanto al consejero como a la gerencia, al considerar que la planificación de los proyectos, la ejecución de los fondos europeos y la tramitación de las licitaciones forman parte de las funciones de la dirección de la entidad.

"La responsabilidad tiene dos escalones: el de quien dirige políticamente y el de quien gestiona la entidad", ha afirmado el parlamentario, que ha calificado de "insostenible" el balance de los últimos tres años.

Además, ha asegurado que Calvo ha cuestionado públicamente a la gerente en distintas ocasiones. "Si confía en ella, que lo diga y asuma las consecuencias de su gestión. Y si no confía, que actúe", ha reclamado.

El PP exigirá una explicación "pública, detallada y documentada" sobre la renuncia a la planta y sus efectos sobre los recursos del Fondo de Transición Justa, incluida la posibilidad de reasignarlos.