El PP exige a la Consejería de Educación que corrija las irregularidades en el CIFP del Mar, en Gijón

La diputada del Partido Popular en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) y portavoz de Educación, Gloria García, en rueda de prensa. - PP ASTURIAS

GIJÓN, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Popular en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) y portavoz de Educación, Gloria García, ha reprochado este jueves a la Consejería de Educación que "negara" durante meses las "irregularidades" detectadas en el CIFP del Mar de Gijón.

Así lo ha indicado en rueda de prensa en la Junta General, junto al responsable de Educación del sindicato CSIF, Jorge Caro, en la que ha explicado que, cuando en mayo se le preguntó a la consejera de Educación, Eva Ledo, por la impartición de siete módulos por personas cuyas titulaciones no se ajustaban a los requisitos establecidos en el Convenio Internacional STCW, esta aseguró que "toda la formación se desarrollaba conforme a la normativa vigente."

Sin embargo, García ha afirmado que hoy se dispone del Informe de la Dirección General de Marina Mercante, que ratifica que lo que sostenía el PP era cierto, además de que da a la Consejería 90 días, a partir del 14 de mayo, para subsanar esas "deficiencias".

"Ya hay una alumna que ha presentado una denuncia ante el temor de no ver reconocidos sus estudios", ha advertido tanto ella como Caro, quienes han cuestionado la actuación de la Administración.

Ambos se han preguntado cómo es posible que, ante las advertencias y comunicaciones por escrito que recibieron desde meses atrás, "miraron hacia otro lado" y cómo es posible que haya en el centro una unidad de coordinación de cumplimiento del Convenio STCW y no haya constatado el citado incumplimiento.

También quieren saber por qué en el centro, hace apenas dos semanas, cuando ya se disponía del informe, se sigue afirmando a los delegados que el centro cumple con los perfiles docentes.

En este contexto, García ha incidido en que o "la consejera no sabía nada, no quiso saber o se la engañó". En cualquier caso, ha remarcado que "está en su mano depurar responsabilidades".

La diputada del PP ha remarcado que todos desean que el CIFP del Mar sea un centro de excelencia, por lo que ha exigido a la Consejería que proceda de forma inmediata a perfilar estos puestos docentes, tal y como ya ha hecho, por ejemplo, Cantabria, según García, quien ha recordado que una docente interina se quedó sin trabajo y su puesto fue ocupado por una persona que no reúne esos requisitos.

"Exigimos que el próximo curso pueda comenzar con total normalidad, sin riesgos de que el alumnado curse unos estudios sin reconocimiento oficial, que se recupere el clima de tranquilidad en el centro, sin que ningún docente sea víctima de represalia alguna, y que la elección de la nueva dirección del centro se rija por unos criterios académicos y transparentes", ha reclamado.