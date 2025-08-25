El PP exige la dimisión del consejero Marcelino Marcos por su "ausencia" durante los incendios en Asturias

OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular de Asturias Luis Venta ha reclamado este lunes la dimisión inmediata del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, al que acusa de "estar y seguir desaparecido" mientras la zona rural de Asturias "ha estado asediada por los incendios".

Venta considera "del todo irresponsable" que el máximo responsable del medio rural en Asturias "no haya dado la cara" en un momento en el que los ganaderos "han sufrido pérdidas cuantiosas" y el futuro de los pastos presenta un panorama "muy adverso".

"Se han quemado más de cinco mil hectáreas en Asturias y nadie de la Consejería que gestiona su futuro ha dado la cara ni se ha ocupado de ellos", ha denunciado el parlamentario, quien subraya que la ausencia pública del consejero se prolonga desde el pasado 12 de agosto.

El diputado 'popular' critica que el único conocimiento reciente sobre la actividad del consejero ha sido una resolución publicada el 22 de agosto relacionada con ayudas para actuaciones preventivas en terrenos forestales, resuelta con 13 meses de retraso.

Venta también ha afeado la falta de presencia de Marcos en su circunscripción, la occidental, especialmente en zonas como Genestoso, donde el fuego ha llegado a amenazar viviendas. "Ninguno de los ganaderos, familiares o vecinos que luchaban para evitar la propagación de las llamas lo ha visto desde el 12 de agosto. Tampoco lo esperan ya", ha asegurado.

El representante del PP considera "indignante" la actuación del consejero y de su equipo, a los que acusa de no estar "a la altura" y de dejar a los ganaderos "nuevamente tirados". En ese sentido, ha recordado que su grupo propuso recientemente habilitar un gasto de urgencia para alimentar al ganado afectado, "sin que el Ejecutivo haya adoptado ninguna medida al respecto".

"La única respuesta inmediata del Gobierno ha sido más burocracia, sin garantías de que lleguen las ayudas de la PAC. Un despropósito que se suma al abandono institucional que sufre el campo asturiano", ha concluido.