El PP exige la dimisión de Guillermo Peláez por el "abandono" de las antiguas instalaciones del HUCA

OVIEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional José Agustín Cuervas-Mons mostró este miércoles su indignación ante las declaraciones realizadas por el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, en relación al barrio del Cristo Buenavista, en la ciudad de Oviedo y a las antiguas instalaciones del HUCA y exigió su dimisión.

"Es indignante que el señor Peláez, exija ahora respeto institucional, cuando él mismo, en consonancia con la gestión política de los últimos años, es uno de los responsables del abandono absoluto que el Barrio del Cristo Buena Vista ha sufrido durante más de una década. Y ahora, justo en este momento decisivo, pretenden ir de adalides del respeto y la institucionalidad, cuando han sido precisamente ellos quienes han desatendido sistemáticamente las necesidades de este barrio," manifestó Cuervas-Mons.

El diputado del PP indicó que "es una auténtica tomadura de pelo que el Gobierno regional haya contratado la demolición por más de 4 millones de euros y, a estas alturas, la obra esté paralizada por dos excusas sin sentido."

Consideró esta decisión como "una burla más a la ciudad de Oviedo" y lamentó que el Gobierno de Barbón "pretenda ahora hablar de respeto institucional cuando mantiene bloqueada una actuación clave para el futuro del Cristo Buena Vista y de la ciudad de Oviedo".

"Si hablamos de respeto institucional lo primero que debería hacer el señor Peláez, responsable de esa consejería, es resolver el problema. Pero es que ni siquiera tienen un plan para la zona. No hay hoja de ruta, no hay proyecto, no hay soluciones", dijo.

En este sentido, el diputado calificó de "indignante y una auténtica bajeza política" que se pretenda achacar al Ayuntamiento de Oviedo la responsabilidad de la situación de la plaza de toros o del barrio del Cristo Buenavista. "Me consta que el ayuntamiento tiene el anteproyecto de las obras de la plaza de toros de Oviedo. No obstante, el problema del Cristo Buenavista no es la plaza de toros, es fundamentalmente la situación de los edificios del antiguo HUCA," señaló Cuervas-Mons.

"Yo el otro día pedí la dimisión del señor Peláez, y hoy vuelvo a hacerlo. Porque es el responsable directo, en estos momentos, de la gestión de ese contrato y del abandono institucional que sufre una parte importantísima de Oviedo," dijo.