El PP expresa su "rabia y conmoción" ante el asesinato de una guardia civil en Llanes y traslada el pésame a la familia

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, durante un acto de partido el pasado viernes en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha manifestado este miércoles su "rabia, impotencia y conmoción" ante el asesinato por violencia de género cometido en Llanes contra una guardia civil, un suceso en el que también ha fallecido el agresor y ha resultado herido grave otro agente de la Guardia Civil.

A través de una publicación en la red social X, el líder de los 'populares' ha lamentado que la sociedad vuelva a llorar una nueva víctima mortal a causa de la violencia machista y ha trasladado su "más sincero" pésame a la familia, amistades y compañeros de la fallecida y de los demás implicados en la tragedia. Asimismo, ha recordado a los tres hijos que han quedado huérfanos tras la muerte de ambos progenitores.

En su mensaje, Queipo ha deseado también una "pronta y completa recuperación" al agente de la Guardia Civil que ha resultado herido tras intervenir en auxilio de la víctima durante los hechos.

"Frente a la violencia de género solo cabe una respuesta: la condena más firme y el compromiso de toda la sociedad para erradicar esta lacra", concluye Queipo.