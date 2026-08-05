El PP expresa su "rabia y conmoción" ante el asesinato de una guardia civil en Llanes y traslada el pésame a la familia

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, durante un acto de partido el pasado viernes en Oviedo.
El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, durante un acto de partido el pasado viernes en Oviedo. - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 5 agosto 2026 19:31
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OVIEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha manifestado este miércoles su "rabia, impotencia y conmoción" ante el asesinato por violencia de género cometido en Llanes contra una guardia civil, un suceso en el que también ha fallecido el agresor y ha resultado herido grave otro agente de la Guardia Civil.

A través de una publicación en la red social X, el líder de los 'populares' ha lamentado que la sociedad vuelva a llorar una nueva víctima mortal a causa de la violencia machista y ha trasladado su "más sincero" pésame a la familia, amistades y compañeros de la fallecida y de los demás implicados en la tragedia. Asimismo, ha recordado a los tres hijos que han quedado huérfanos tras la muerte de ambos progenitores.

En su mensaje, Queipo ha deseado también una "pronta y completa recuperación" al agente de la Guardia Civil que ha resultado herido tras intervenir en auxilio de la víctima durante los hechos.

"Frente a la violencia de género solo cabe una respuesta: la condena más firme y el compromiso de toda la sociedad para erradicar esta lacra", concluye Queipo.

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