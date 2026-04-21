El PP lamenta que Barbón "siga sin reconocer" ninguna responsabilidad por el accidente de Cerredo

Archivo - El diputado del PP en la JGPA Rafael Alonso - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la Junta General del Principado del Partido Popular, Rafael Alonso, ha lamentado este martes que el presidente del Principado, Adrián Barbón, "siga sin reconocer" ninguna responsabilidad por el accidente de Cerredo en el que fallecieron 5 mineros, "pese a las muchas voces que demandan que ya deberían haberse adoptado".

Alonso ha afirmado que "la presentación del borrador del dictamen por Covadonga Tomé es una nueva fase dentro de los trabajos de la Comisión de Investigación" y recordó que "la propia Covadonga Tomé votó en contra de su reapertura a raíz del demoledor informe de la Inspección General de Servicios". Rafael Alonso afirma que el borrador, que aún no se conoce, seguramente será extenso y necesitará una lectura y una valoración "sosegada".

"Parece evidente la responsabilidad política de los exconsejeros y altos cargos, que lo eran mientras todo ocurría y de un mecanismo que permitió a la empresa hacer una extracción ilegal de carbón que derivó en el accidente y por lo que están siendo investigados en el Juzgado de Cangas del Narcea", señala Alonso.

Rafael Alonso subraya que "la responsabilidad penal tiene un ámbito judicial, pero la responsabilidad política tiene otro ámbito y es una de las conclusiones lógicas de una Comisión de Investigación, pero nada impide al señor Barbón reconocer las responsabilidades políticas de sus altos cargos y promover las actuaciones necesarias para que esas personas, que ocupan cargos públicos, sean removidos de sus responsabilidades actuales, pues parece evidente que, cargos que son responsables políticos por hechos tan graves, no puedan seguir ocupando cargos públicos de responsabilidad".

"Nosotros valoraremos el texto y, si es necesario, efectuaremos las alegaciones oportunas y veremos también el alcance de las responsabilidades políticas y de las recomendaciones, pero aún no es el momento de adelantar conclusiones, ya que aún no disponemos del borrador, creo que lo riguroso es actuar de esa forma, con el mismo rigor que actuamos durante todo este tiempo," sostiene.

Rafael Alonso, añade que "parece que Covadonga Tomé sigue el camino del señor Barbón en la limitación de las responsabilidades políticas. En definitiva, las delimitaciones de las responsabilidades políticas las fija el Adrián Barbón, que hay que recordar que se negó a comparecer en el Parlamento para explicar todo lo ocurrido".