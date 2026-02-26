El PP logra sacar adelante sus medidas para adaptar la normativa de guías turísticos

La diputada del Grupo Parlamentario Popular Sandra Camino durante la comisión parlamentaria de esta tarde. - PP ASTURIAS

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo de la Junta General ha aprobado este jueves una proposición no de ley (PNL) del PP para instar al Gobierno autonómico a abrir un proceso de diálogo con todas las asociaciones de guías turísticos antes del inicio de la próxima Semana Santa y actualizar el Decreto 59/2007 y adaptarlo a realidad actual del sector.

La diputada del PP asturiano Sandra Camino ha defendido la iniciativa sobre la regulación de la actividad de los guías turísticos en el Principado de Asturias. Camino ha destacado su rol como "anfitriones y guardianes del paraíso" que cuidan el patrimonio y ha reclamado limitar grupos a 30 personas (frente a 55 actuales), sistemas de audio individualizados contra el ruido y medidas contra el intrusismo de 'free tours' para un "turismo responsable". Ha instado al Gobierno asturiano a dialogar con el sector antes de Semana Santa.

POSICIONES DE LOS GRUPOS

La diputada de Vox, Carolina López, ha respaldado la iniciativa al considerar que busca "poner orden y dar excelencia" al turismo asturiano. Ha afirmado que limitar los grupos a 30 personas no perjudica al sector, sino que profesionaliza la actividad y mejora la experiencia del visitante. López ha cargado contra las plataformas de 'free tours', que, en su opinión, operan en un marco de "ambigüedad fiscal y laboral" que genera competencia desleal frente a los guías habilitados. "Turismo de calidad también es seguridad, orden y empleo local", sostiene.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha mostrado su respaldo parcial a la iniciativa al rechazar el plazo para abrir diálogo con los guías; y ha reprochado al PP su falta de coherencia en materia turística. "Sorprende que hablen de ordenación sostenible cuando se oponen sistemáticamente a medidas como la regulación de pisos turísticos o la tasa turística", ha afirmado.

Lidia Fernández (PSOE) ha rechazado la propuesta, defendido que el Ejecutivo ya mantiene espacios de diálogo con el sector y ha advertido de que cualquier reforma debe ajustarse a la normativa europea y garantizar seguridad jurídica. "No se puede legislar a golpe de titular", ha apuntado.

Desde Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas ha criticado lo que califica de "contradicciones técnicas y competenciales" en la propuesta del PP. A su juicio, la iniciativa incurre en "incoherencias" al fijar límites de aforo y, al mismo tiempo, plantear excepciones sin respaldo técnico suficiente. Vegas ha señalado que la Viceconsejería de Turismo ya trabaja en una mesa específica para analizar posibles cambios. Su voto ha sido en contra de la iniciativa.